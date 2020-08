Venerdì 21 Agosto 2020, ore 21,30. - Prima Visione

Al Cinema in Giardino di Riccione (Viale Lazio, 10) IL GRANDE PASSO

Venerdì 21 Agosto 2020, ore 21,30. - Prima Visione.

IL GRANDE PASSO

Commedia. Italia 2019.

Regia di Antonio Padovan

Attori:

Stefano Fresi, Giuseppe Battiston, Flavio Bucci, Camilla Filippi, Roberto Citran, Teco Celio, Francesco Roder, Luisa De Santis, Vitaliano Trevisan, Ludovica Modugno, Pascal Zullino



Distribuzione Tucker Film, Parthénos

Sceneggiatura:Antonio Padovan, Marco Pettenello

Fotografia: Duccio Cimatti

Montaggio: Paolo Cottignola

Musiche: Pino Donaggio

Produzione: Ipotesi Cinema, Rai Cinema, Stemal Entertainment.



---

Il grande passo, film diretto da Antonio Padovan, è la storia di due fratelli, Mario e Dario Cavalieri (Stefano Fresi e Giuseppe Battiston), tanto simili nell'aspetto fisico, quanto diversi caratterialmente. Dario abita in un casolare nei pressi di Rovigo, è uno che va controcorrente e ha un sogno nel cassetto. Dopo che nel 1969, a soli 6 anni, ha assistito in diretta allo sbarco dell'uomo sulla Luna, ha desiderato sempre mettere piede sul nostro satellite, tanto da guadagnarsi in paese il soprannome "Luna Storta".

Mario vive a Roma con sua madre, dove gestisce la ferramenta di famiglia. Al contrario di suo fratello, è un uomo attento a seguire ogni regola, ma totalmente svogliato e demotivato. I due hanno in comune solo un genitore, il padre, che li ha abbandonati facendo perdere ogni sua traccia, e il vuoto lasciato dalla figura paterna.

Spinto da quanto gli disse suo padre in quella notte del '69, ovvero che sognare è ciò che distingue gli uomini dagli animali, Dario decide di lanciarsi con un razzo alla volta della Luna. Il suo tentativo di allunaggio, però, si rivela fallimentare e l'uomo si ritrova con un campo incendiato, una denuncia e in prigione. Questo evento permetterà ai due fratelli di riunirsi, quando il telefono di Mario squilla e, essendo l'unico parente prossimo e presente di Dario, è chiamato in causa per occuparsi di lui. Nonostante il romano abbia visto una sola volta il suo fratellastro, decide di partire per il Veneto per aiutarlo e provare a evitargli un TSO.

I due, finalmente insieme, si ritroveranno uniti per la prima volta nella loro vita in un'impresa comune, che ha dell'incredibile.



