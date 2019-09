Al Circolo Canottieri Lazio la prima edizione del tornei di tennis OPEN MEMORIAL NAVARRA

Boom di iscrizioni per I° Torneo Open – Memorial Thomas A. Navarra, torneo di tennis organizzato con la collaborazione della Fit Un evento che abbina all'agonismo finalità sociali, rivolte soprattutto al mondo degli adolescenti.

Parte sotto i migliori auspici il I° Torneo Open – Memorial Thomas A. Navarra, torneo di tennis organizzato con la collaborazione della Fit, in scena dal 1° al 15 settembre a Roma, sui campi del Circolo Canottieri Lazio, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. Sono finora 120 gli iscritti, di tutte le categorie (esclusi i professionisti) e altre adesioni sono attese nei prossimi giorni.

Le finalità dell'evento non sono soltanto sportive. Il torneo è infatti intitolato alla memoria di un adolescente di Boston che due anni fa si è tolto la vita. Il padre, un medico che insegna all’università di Harvard, ritenendo l’attività sportiva un efficace antidoto alla fragilità psicologica che turba l'esistenza di molti adolescenti, ha avuto l'idea di realizzare insieme al Circolo questa prima edizione, mettendo in palio una coppa d’argento che verrà consegnata definitivamente a chi riuscirà a vincere il torneo per tre volte consecutive.



«Manca ancora una settimana alla chiusura delle iscrizioni – ha commentato il Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni – e siamo davvero felici della risposta che abbiamo ottenuto. Man mano che si avvicina la data abbiamo una media di 25 iscrizioni al giorno e partecipano atleti tutte le età. Abbiamo tantissimi iscritti al di sotto dei 12 anni che hanno già un grande curriculum sportivo. E fanno parte anche del target a cui puntiamo per lanciare il messaggio di questo torneo che ci permette di sottolineare quanto lo sport sia un elemento imprescindibile per il sostegno e lo sviluppo psicofisico dei giovani».



Lo storico circolo biancoceleste, che per questo torneo mette in palio un montepremi di 3.000 euro, vuole affiancare il nuovo appuntamento a competizioni tradizionali e rinomate come la Coppa Canottieri di calcio a cinque e il Derby del canottaggio e aprire un nuovo capitolo di grande sport. Al torneo possono partecipare giocatori dalla 4ª categoria NC (non classificato) fino alle soglie della 1ª categoria, che è esclusa in quanto composta da professionisti) e sono previsti premi per ogni singola categoria.

Questi i termini per le iscrizioni sono ripartiti: 30 agosto da 4NC a 4.3; 1° settembre (4.2 – 4.1); 3 settembre (3.5 – 3.1). Ultimo termine il 5 settembre, per i giocatori di 2ª categoria. Ci si può iscrivere inviando una mail di adesione all'indirizzo “segreteria@canottierilazio.it”.