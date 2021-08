Al cospetto delle Dolomiti arriva il Fiemme Namasté Festival

In occasione del World Wellness Weekend 2021, sabato 18 e domenica 19 settembre, la Val di Fiemme ospiterà due giorni di yoga open air con musica dal vivo e vista (bio) lago. Il benessere psico-fisico diventa anche benessere sociale: il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione no profit ALE4M.

La Val di Fiemme si prepara alla V edizione del World Wellness Weekend, evento internazionale che coinvolge oltre 120 Paesi al mondo nel fine settimana del 18/19 settembre 2021. Il territorio trentino, particolarmente vocato allo stare bene, è l’unico in Italia e nel mondo a partecipare all’appuntamento come intera valle.



Tra gli eventi di punta che animeranno il fine settimana, la prima edizione del Fiemme Namasté Festival. Sabato 18 e domenica 19 settembre, appassionati e praticanti esperti potranno partecipare a due giorni di yoga, benessere e musica dal vivo immersi nella natura delle Dolomiti, patrimonio dell’Umanità UNESCO: un’esperienza “biolistica” ospitata nel suggestivo scenario dei prati che circondano il Biolago di Predazzo.

Oltre 10 insegnanti di yoga si succederanno con proposte e stili di pratica diversi: dallo Yoga Nidra al Vinyasa flow, dall’Hatha Yoga al Taijii fino alla ginnastica dei meridiani.

Fra le attività d’intrattenimento e approfondimento sono previste pillole di psicologia e shatsu per i più piccoli.



Il festival è una iniziativa organizzata dalle insegnanti Giulia Sturz e Arianna Piazzi.

Diversi i livelli e le modalità di partecipazione: mezza giornata con 3 pratiche al costo di 30 euro, 1 giornata con 6 pratiche a 50 euro, l’intero fine settimana con 12 pratiche a 90 euro. L’ingresso è gratuito per i più piccoli. Tutti i partecipanti riceveranno una goodie bag con cadeau sostenibili realizzati dalle aziende della Val di Fiemme.



Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione no profit ALE4M dedicata alla memoria del giovane Alessandro Conti, vittima di un incidente nel 2016, e alle passioni che hanno animato la sua vita: montagna, mondo, musica e marketing.



Info e iscrizioni: www.tinyurl.com/NamasteTicket



www.visitfiemme.it



Ph. Gaia Panozzo