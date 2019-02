Al Golf & Country Club Castello di Spessa di Capriva del Friuli (Go) corsi primaverili per neofiti e per le donne

Il calendario delle lezioni prevede appuntamenti anche il 9,16,30 marzo e 6 aprile. Iscrizioni possibili fino al 27 febbraio.

Primavera, voglia di stare all’aria aperta, di movimento, di sport. Al Golf & Country Club Castello di Spessa di Capriva del Friuli (Go) vengono organizzati corsi primaverili sotto la direzione del noto maestro Andrea Ferlito. Per chi vuole avvicinarsi al golf, un corso per neofiti partirà sabato 2 marzo. Il calendario delle lezioni prevede appuntamenti anche il 9, 16, 30 marzo e 6 aprile. Iscrizioni possibili fino al 27 febbraio.



Dato che sempre più numerose sono le donne appassionate di golf, sarà organizzato anche un corso avanzato ad esse riservato. Il primo appuntamento rosa è per sabato 9 marzo, con successive lezioni il 17, il 30 e il 6 aprile. Iscrizioni entro il 2 marzo.



Entrambi i corsisi terranno nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.00. Nella quota d’iscrizione, oltre alle 8 ore di lezione, sono compresi anche la fornitura dell’attrezzatura, l’ingresso al campo e la dotazione di palline.



Informazioni

Golf & Country Club Castello di Spessa

Via Spessa, 14 – Capriva del Friuli (Gorizia)

Tel 0481 881009 – info@golfcastellodispessa.it – www.golfcastellodispessa.it