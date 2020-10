Al Grand Tour delle Marche conferito il Gist Travel Food Award 2020

È marchigiano il miglior progetto per rivitalizzare l'Italia nel periodo Covid Il prestigioso premio assegnato dal Gruppo Italiano Stampa Turistica

C’è un’Italia che non si arrende, ma anzi, rilancia! All’ombra dei campanili c’è un Paese che non si ferma, ma nelle difficoltà dimostra di avere la capacità di reinventar-si, nonostante le ripetute battute d’arresto di questi mesi. Con responsabilità ed at-tenzione alla salute della collettività.



Proprio questa constatazione ha contribuito a determinare l’assegnazione del prestigioso premio Gist Travel Food Award 2020 al Gran Tour delle Marche, sele-zionato tra decine di candidature come Miglior Iniziativa-Evento.



Giunto alla 3a edizione, tematizzata quest’anno con lo slogan Restart & Re-load, il Gist Travel Food Award è organizzato dal Gruppo Italiano Stampa Turistica per incoraggiare quelle realtà che dimostrano un impegno per la valorizzazione e la salvaguardia del loro patrimonio gastronomico-culturale attraverso la promozione di un turismo gourmand improntato al rispetto dell’ambiente, delle identità e delle cultu-re locali.



Dal palco di Arena Italy del TTG Travel Experience di Rimini, il presidente del GIST Sabrina Talarico e il presidente della giuria Vittorio Castellani hanno condotto la cerimonia di premiazione che ha registrato la presenza di Giorgio Palmucci, presidente dell’ENIT, Ente che ha patrocinato l’iniziativa.



Il premio è stato conferito al Gran Tour delle Marche con la seguente signifi-cativa motivazione: “Pochi giorni dopo la fine del divieto agli spostamenti interregiona-li, gli organizzatori del Gran tour delle Marche erano già pronti a partire con il primo evento di una lunga serie, che ha segnato in modo estremamente efficace, e allo stes-so tempo sicuro, la ripartenza turistica ed enogastronomica della regione, già dura-mente provata negli anni scorsi dal terremoto. Il loro ricco programma itinerante, che ha toccato le località sulla costa così come i piccoli borghi dell’entroterra, merita il Travel Food Award 2020 come Migliore Ina o Evento”.