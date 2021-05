Al Lavoro Milano - Digital Edition: al centro la persona, dal 24 al 28 maggio 2021

Conoscere le migliori aziende italiane e internazionali in cerca di giovani talenti e scoprire le opportunità di lavoro e stage sono gli obiettivi di AL Lavoro Milano - Digital Edition 2021. L’evento di recruiting, organizzato da AlmaLaurea, chiama virtualmente a raccolta 26 realtà aziendali internazionali dal 24 al 28 maggio 2021 - nel capoluogo lombardo - laureandi e neolaureati del Nord Italia

“Placement e recruiting in digitale: come mettere al centro la persona?”

è il webinar con cui il prossimo lunedì 24 maggio si apre AL Lavoro Milano – Digital Edition nella ormai consueta formula digitale, format consolidato che ha contribuito ad ampliare i confini di interesse aprendosi anche a realtà aziendali internazionali che metteranno a valore dei laureati le proprie esperienze, per un’intera settimana fitta di incontri e panel di confronto.



Il primo appuntamento, dunque, lunedì 24 maggio (ore 9:30) con un webinar inaugurale che pone al centro della riflessione l’analisi sui cambiamenti nelle attività di placement e di recruiting con l'avvento delle piattaforme digitali, grazie all'intervento di referenti aziendali e del mondo universitario che commenteranno i rischi e le opportunità connesse.



«AlmaLaurea Srl torna a Milano con un evento digitale per il secondo anno consecutivo. Ad aprire l’evento sarà proprio un webinar incentrato sul tema della digitalizzazione del recruiting e sui modi di mantenere la persona al centro dei processi di selezione. Questo tema ci sta particolarmente a cuore, perché rappresenta appieno lo spirito che ha animato la conversione in digitale dei nostri format di eventi in presenza». La Presidente di AlmaLaurea Srl, Francesca Pasquini, così commenta la tappa lombarda di AL Lavoro. «Negli ultimi due anni, infatti, abbiamo profuso un impegno sempre crescente nell’accogliere gli stimoli della rivoluzione digitale senza dimenticarci della componente umana, fondamentale per rispondere pienamente alla nostra mission di essere un ponte tra università e mondo delle professioni».



A tal proposito l’edizione lombarda ha registrato un’ampia partecipazione di imprese con 26 grandi realtà aziendali internazionali, a conferma della vivacità e della dinamicità di una realtà cosmopolita che vanta un’offerta universitaria e, quindi, occupazionale considerevole. Ampliata anche l’offerta di workshop, in aule virtuali riservate agli iscritti, che costituiscono una importante opportunità di networking e un prezioso valore aggiunto di contenuti pensati specificamente per i neolaureati e laureandi. Sono loro, infatti, in maniera sempre più incisiva e determinante, i protagonisti degli eventi di recruiting e placement, promossi da AlmaLaurea, con il focus di porre “la persona al centro”.



La settimana sarà organizzata con workshop online, a cura dei manager delle aziende coinvolte, con una serrata programmazione fino a mercoledì 26 maggio. Gli studenti registrati ai numerosi appuntamenti avranno così l’occasione per conoscere le opportunità di inserimento e carriera nei diversi settori. Mentre durante gli ultimi due giorni (27 e 28 maggio) gli studenti, candidati e preselezionati dalle imprese, incontreranno i recruiter aziendali in sede di colloquio one-to-one, sempre in modalità digitale.



Le imprese aderenti all’appuntamento lombardo sono 26: Alleanza Assicurazioni, Alten Italia, AON, Avanade Italy, Consoft Sistemi, Coop Lombardia, Elettronica, Ferroli, Ferrovie dello Stato Italiane, Fielmann Italia, Generali Italia, ION Group, Kineton, Lavoropiù, Lidl Italia, Marchesini Group, Microtec, MSX International, NTT DATA Italia, PENNY Market, Reply, Soft Strategy Group, Spindox, Techedge, TIM, TXT Group.



A queste si aggiunge una scuola di formazione: CUOA Business School.



Alla varietà dei settori di appartenenza delle imprese partecipanti corrisponde la molteplicità dei profili ricercati. Le opportunità proposte dalle imprese ad AL Lavoro Milano sono in ambito consulenziale-assicurativo, amministrativo-finanziario e Real Estate ma non solo. Forte è infatti anche l’interesse per profili orientati a ruoli in ambito marketing, commerciale e vendite; per quelli più tecnici, legati al controllo qualità, al disegno e alla progettazione meccanica o all’ambito STEM, fino a profili di tipo sanitario-tecnico come gli ottici.



Le successive tappa di AL LAVORO saranno a:



Roma | 11 – 15 ottobre 2021

Torino | 25 – 29 ottobre 2021

Campania | 15 – 19 novembre 2021

Empower Young Women | 29 novembre – 3 dicembre 2021



Programma completo e ulteriori informazioni sul sito AL LAVORO MILANO 2021



PROGRAMMA WEBINAR



Lunedì 24 maggio 2021 ore 9:30



Placement e recruiting in digitale: come mettere al centro la persona?



Intervengono



Francesca Carbone - Responsabile U.O.C. Placement, Università degli Studi di Brescia

Cristina Galbiati - Servizio Orientamento, Università degli Studi di Bergamo

Cristina Sottotetti - Responsabile Career Service e Rapporti con le imprese, Università IULM

Andrea Pedrini - Country Manager, Clever Connect Italia

Stefano Anceschi - Head of Recruiting and Employer Branding, Lidl Italia

Valentina Marchesini - HR Manager, Marchesini Group



Modera



Luca Limongelli - Responsabile Ufficio Commerciale e Marketing, AlmaLaurea srl