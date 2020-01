Al Post Hotel di San Candido la vacanza è romantica con Sweet Valentine’s Day

Vivere dolci momenti nel cuore delle Dolomiti, tra coccole di benessere, cena a lume di candela e magiche emozioni. Dal 12 al 17 febbraio, al Post Hotel dei Post Dolomiti Resorts di San Candido, la festa di San Valentino diventa occasione speciale per trascorrere una vacanza da favola con la persona amata, in un ambiente chic e ricercato, risultato di tradizione e moderno lifestyle

Due cuori e un hotel esclusivo nel centro di San Candido, circondati dal suggestivo paesaggio invernale dell’Alta Pusteria: è la formula magica per festeggiare un San Valentino nel nome del romanticismo e del relax firmato Post Dolomiti Resorts. Al Post Hotel - Tradition & Lifestyle, infatti, l’amore raggiunge panorami da fiaba, ama il wellness e i piaceri del palato. E per gli inguaribili romantici offre anche la possibilità di fare un giro sulla slitta trainata dai cavalli nella vicina Val Fiscalina.



Affacciato direttamente nell’area pedonale di San Candido, ma non distante dalle piste del comprensorio sciistico Tre Cime Dolomiti, il Post Hotel – Tradition & Lifestyle regala ai suoi ospiti esclusivi momenti di gioia da vivere rigorosamente in due, in un’atmosfera di assoluta tranquillità. Pensato per un pubblico adulto, l’hotel è ideale per una fuga in coppia e garantisce un soggiorno rilassante in un ambiente raffinato, dove la cura dei dettagli è simbolo dell’alta qualità offerta dalla famiglia Wachtler. Il mondo wellness “Vita Alpina” è perfetto per staccare la spina dalla routine quotidiana e prendersi cura di sé, mentre la cucina guidata dallo chef Cesare Airaldi conduce in un viaggio gourmet tra i sapori regionali. Inoltre, camere e suite svelano un design moderno e offrono servizi di alto standard qualitativo.



Un’ospitalità esclusiva, che proprio in occasione di San Valentino il Post Hotel impreziosisce con un’offerta dedicata agli innamorati, proponendo un soggiorno di tre notti, nel periodo compreso tra il 12 e il 17 febbraio, da vivere senza pensieri e a tu per tu con la propria dolce metà. L’invito è di lasciarsi viziare dall’ambiente elegante del Post Hotel e dal suo personale, trascorrendo una vacanza romantica che possa conciliare riposo e svago. Compresi nell’offerta un cocktail di benvenuto, una cena a lume di candela nella serata del 14 febbraio, una colazione sfiziosa con il Prosecco, per brindare all’amore, e naturalmente l’ingresso all’area benessere. Da non perdere la possibilità di prenotare un trattamento nella moderna Spa Vita Alpina, scegliendo tra uno dei tanti massaggi proposti con l’utilizzo di prodotti naturali del territorio, come il miele, il cirmolo, il fieno o i frutti di bosco. A richiesta è possibile avere anche un mazzo di rose di rosse da regalare alla propria “Valentina” e prenotare una gita sulla slitta trainata dai cavalli nella vicina Val Fiscalina, per una vera esperienza favola.



Il Post Hotel gode di una posizione privilegiata che suggerisce sia una vacanza attiva, per coloro che amano lo sci e gli sport all’aria aperta, che un’evasione all’insegna dello shopping, della cultura e del lifestyle, combinando una passeggiata tra le vie del centro di San Candido e indimenticabili momenti di relax in hotel. Un luogo da sogno per un viaggio in coppia che permette di vivere finalmente da soli attimi di intesa e complicità, dove la serenità e il benessere sono di casa.