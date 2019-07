Al Summer jamboree, il 4 Agosto 2019, Jimmy Dale

A Senigallia la XX edizione del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ‘50

SUMMER JAMBOREE 2019.



XX edizione del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ‘50.



Senigallia – Marche, 31 luglio – 11 agosto 2019.

(31 luglio & 1 & 2 agosto prefestival).



Programma del 4 Agosto 2019:



Ore 11.10 – 17.50 Dance Camp

Rotonda a mare | Palco Teatro La Fenice | Foyer Teatro La Fenice

Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Tap, Jazz, Shag, Jive…

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Rotonda a Mare



Beach-side Record Hop | Mascalzone | L. Mare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Voodoo Doll

14.00 – 15.30 DJ Sauro

15.30 – 17.00 DJ Swingy The Kid

17.00 – 19.00 DJ Andy Fisher



Palazzo del Duca | Palazzetto Baviera | Piazza del Duca

17.00 – 01.00 ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

20th Anniversary Immersive Exhibition | Mostra fotografica immersiva



Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca | Vintage Market

Piazza Garibaldi: Vintage Market

P.zza Simoncelli: Park Auto USA & Moto pre 1969

Via Leopardi: Park Moto Custom & Café Racer



Rocca Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Steiger

20.00 – 21.00 DON DIEGO TRIO & FRIENDS ITA/ES/USA

21.00 – 22.00 DJ Muffin Man

22.00 – 23.00 DON DIEGO TRIO & FRIENDS ITA/ES/USA

23.00 – 24.00 DJ Slim

00.00 – 01.30 DJ Elwood



Piazza Garibaldi Stage

18.30 – 19.00 DJ Rocketeer

19.00 – 20.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

20.00 – 22.00 DJ Rocketeer

22.00 – 24.00 DJ Mickey Melodies

00.00 – 01.30 DJ Axel Woodpecker



Street Corner | P.zza del Duca| Cafè Bicchia

19.00 – 20.30 DJ Giusy Wild

20.30 – 22.00 DJ Cannonball

22.00 – 23.30 DJ Houserockin’ Chris

23.30 – 01.00 DJ Vangelis



Palco Centrale | Main Stage | Foro Annonario

21.00 – 21.30 DJ Terry Elliott

21.30 – 22.45 JIMMY DALE USA*

22.45 – 23.15 DJ Terry Elliott

23.15 – 00.30 THE ROCK-O-RAMA BAND + Special Guest

00.30 – 01.30 DJ At’s Crazy Record Hop



Rotonda a Mare | Music and Dance

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people.







01.00 – 02.00 DJ Heidi

02.00 – 03.00 DJ Big Papa Mac

03.00 – 04.00 DJ Shuffle DeLuxe

Ingresso euro 12.





Jimmy Dale.



L’artista statunitense Jimmy Dale ha iniziato a suonare professionalmente, nei club in

Oklahoma e Kansas, già dall’età di 16 anni. Jimmy è cresciuto ascoltando vari tipi di musica viaggiando spesso al fianco di suo padre, Melvin Richardson, contrabbassista in Oklahoma. Nelle radici della sua famiglia troviamo anche altri musicisti: suo nonno Hubert Pearce, cugino sia dell’iconico cantante di Honky Tonk “Webb Pierce”, sia dei famosissimi musicisti country “The Wilburn

Brothers”, ha suonato negli Honky Tonks negli anni ’40, ’50 e ’60 in Oklahoma, Texas e Louisiana, e Jimmy Dale Richardson ne segue le orme… Famoso per aver composto alcune delle musiche recenti più intriganti dell’Oklahoma, con la sua fantastica voce e con la sua decisa chitarra elettrica, Jimmy porta avanti la cultura delle tradizioni a ritmo di Honky Tonk, Rockabilly e Jump Blues.