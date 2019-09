Al via a Torino il primo Master in Management del Mieloma

Un percorso formativo specifico rivolto ai giovani ematologi per fornire quanti più possibili strumenti utili e pratici nella complessa gestione della patologia del mieloma multiplo. È il Master di primo livello in Management del Mieloma, che ha preso il via in questi giorni a Torino, un progetto ideato e promosso da EMN Research Italy, braccio operativo italiano del network EMN, una rete di eccellenze a livello europeo nello studio e nello sviluppo di cure innovative per il mieloma multiplo.

Ha preso il via il 20 settembre presso la Divisione di Ematologia della Città della Salute e della Scienza di Torino la prima edizione del Master di Primo Livello in Management del Mieloma. La partecipazione al Master, presieduto dai professori Mario Boccadoro dell'Università di Torino e Michele Cavo dell'Università di Bologna, ha fatto registrare il tutto esaurito con giovani ematologi provenienti da tutta Italia. Responsabili Scientifici di questo progetto, ideato e promosso da EMN Research Italy con il patrocinio di FONESA, Fondazione Neoplasie Sangue, sono le dottoresse ematologhe Francesca Gay ed Elena Zamagni.



Il mieloma multiplo è una patologia biologicamente complessa ed eterogenea. Nonostante gli enormi progressi ottenuti con le nuove terapie e il conseguente sensibile incremento della sopravvivenza e qualità di vita dei pazienti, molti fattori e caratteristiche intrinseche della malattia rimangono ancora da investigare. Inoltre, la progressiva introduzione nella pratica clinica di nuove molecole, diversamente combinate tra loro, rende importante una corretta pianificazione della terapia dalla diagnosi alla ricaduta e una ottimale sequenza delle diverse classi di farmaci. Infine, una corretta gestione delle complicanze della terapia e di specifiche categorie di pazienti permette una ottimizzazione delle risorse e dei risultati ottenuti.



Il Master di Primo Livello in management del Mieloma nasce proprio dalla volontà di far fronte a questa realtà così complessa e affrontare i vari aspetti fondamentali nell'approccio ai pazienti con mieloma multiplo. Un percorso formativo specifico e approfondito rivolto ai giovani ematologi per fornire una formazione approfondita e dare quanti più possibili strumenti utili e pratici al neo-specialista per divenire un esperto della patologia.