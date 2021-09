Al via Digital Health Summit 2021, la sesta edizione dell’evento di riferimento per il futuro dell’Ecosistema Salute in Italia

Workshop e dibattiti in una quattro giorni virtuale dedicata agli impatti del PNRR

Milano, 29 settembre 2021 – Dal 12 al 15 ottobre si svolge Digital Health Summit, il convegno di riferimento dell’e-Health in Italia organizzato per il sesto anno consecutivo da NetConsulting cube, GGallery Group e AISIS (Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità); anche questa edizione sarà in veste totalmente virtuale.



“Quest’anno il summit avrà una forte focalizzazione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - esordisce Paolo Macrì, presidente di GGallery - rappresenta una grande opportunità per il nostro sistema sanitario. È evidente che un investimento di circa 20 miliardi consente di progettare e implementare una serie di azioni che saranno fondamentali nei prossimi anni per modernizzare le infrastrutture, sviluppare percorsi innovativi nel mondo delle università e della ricerca, migliorare l’integrazione tra servizi sanitari e sociali - e quindi - realizzare un’equità di accesso alle cure per il cittadino-paziente. Grazie alla rinnovata presenza di un Advisory Board trasversale a tutta la filiera del Lifescience, il Digital Health Summit 2021 consente una visione veramente a 360º del sistema salute, nelle sue criticità ma anche nelle grandi potenzialità che oggi sono a disposizione, grazie al PNRR e all’accelerazione che le nuove tecnologie possono imprimere. La formazione e la qualità del capitale umano - a mio avviso - saranno una delle chiavi per un vero miglioramento dei servizi sanitari, perché oggi esiste moltissimo in tema di software, hardware, intelligenza artificiale, terapie digitali o sistemi diagnostici predittivi, ma la sfida sta nell’utilizzarli al meglio, in maniera efficiente, organizzata, adeguata e competente.”



“Per risultare vincente - continua Alberto Ronchi, presidente di AISIS - la nuova organizzazione della medicina territoriale deve essere necessariamente il più vicino possibile al paziente. Nel PNRR sono già previsti importanti investimenti in medicina territoriale e in telemedicina, ma il loro presupposto deve essere un’organizzazione che comprenda tutti gli attori coinvolti: a partire dai medici di medicina generale fino alle grandi aziende ospedaliere o ASL. Per avere successo, le proposte organizzative devono per forza tenere conto del fatto che il sistema salute deve essere il più possibile prossimo al cittadino-paziente.”



“Il digitale - entra nel vivo Annamaria Di Ruscio, amministratore Delegato di NetConsulting cube - è entrato prepotentemente nelle nostre vite con la pandemia e la sanità ne beneficerà attraverso investimenti più decisi, accelerati anche dal PNRR. Nell’edizione del Digital Health Summit di quest’anno affronteremo due temi molto caldi: i dati e la cybersecurity. Il dato sarà trattato a partire dalle tante evidenze emerse durante la pandemia e anche dalla risposta vaccinale tutt’ora in corso. Naturalmente non potremo non parlare di privacy che, se rigidamente interpretata, può diventare un freno alla interoperabilità delle informazioni. Non ultimo, il dato va protetto: la cybersecurity è un aspetto fondamentale e ancora poco entrato all’interno degli schemi e degli investimenti e delle progettualità delle aziende sanitarie e del sistema sanitario tutto.”



Basato ancora una volta su una piattaforma online interattiva, Digital Health Summit 2021 si configura come un viaggio attraverso diverse stanze virtuali proiettate direttamente nel futuro della sanità, in cui un ruolo fondamentale sarà giocato - anche quest’anno - dalla presenza dell’Advisory Board, il comitato d’eccellenza costituito dalle più importanti Associazioni di categoria italiane del settore: Anitec-Assinform, AIIC - Associazione Italiana Ingegneri Clinici, Confindustria Dispositivi Medici, Federchimica Assobiotec, IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, Farmindustria, FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, AIOP - Associazione Italiana Ospedalità Privata ed Egualia, che daranno il loro contributo nelle riflessioni sulla necessaria evoluzione dell’ecosistema sanitario.



“In questa edizione l’agenda del Digital Health Summit si svilupperà attorno a 4 pillar - spiega Simona Lissemore, Project Manager Digital Health Summit - 4 filoni tematici: il primo, PNRR per il futuro della Sanità, tratterà il tema dell’impatto del PNRR sulla Sanità digitale e soprattutto come approcciare i diversi progetti. Il secondo filone Dati, Cybersecurity e Interoperabilità, un connubio necessario affronterà temi di assoluta importanza non soltanto per la sanità del futuro ma anche per la sanità di oggi, sia in Italia che in Europa. Il terzo pillar Il ruolo della prossimità nell’evoluzione della cura e dell’assistenza ci permetterà di affrontare il tema della sanità domiciliare, della sanità territoriale, dei PDTA e il ruolo del cittadino. Il quarto pillar sulla Lifescience evolution permetterà di andare ad individuare tutte le evoluzioni che si stanno sviluppando lungo tutta la filiera e l’ecosistema del Lifescience. Completeranno l’evento la opening session che, come tutti gli anni, ci darà il panorama di tutti i temi che verranno trattati durante i quattro giorni di evento; i workshop ristretti per alcuni approfondimenti tematici, i workshop specifici dedicati ai nostri partner, il premio W.In.e che è giunto ormai alla quarta edizione e il premio eHealth4all.”



Durante la quattro giorni virtuale si alterneranno le testimonianze nazionali ed internazionali, i casi concreti, le proposte provenienti dalle Associazioni dell’Advisory Board, dagli operatori sanitari, dai player di soluzioni e tecnologie avanzate che andranno ad animare, con i loro interventi, le stanze digitali, il workshop riservato e le numerose tavole rotonde del Summit. Il tutto con la massima interazione da parte dei partecipanti da remoto che potranno fare sentire la loro voce attraverso le molteplici forme di contatto previste dall’evento. Tutte le stanze sono caratterizzate infatti da una ‘instant survey’ da commentare in diretta attraverso una chat moderata ed ogni sessione avrà dei momenti di Q&A. Anche quest’anno ritorna una delle costanti del Digital Health Summit, la premiazione del Concorso W.In.e (W.In.e. and Inspiring e-Leaders) giunto alla sua quarta edizione con l’intento di premiare i migliori leader digitali nell'ambito del Life Science (Farma/Dispositivi Medici e Sanità), che si siano resi protagonisti di efficaci programmi di trasformazione digitale, a beneficio di pazienti/cittadini/care giver.



“Il Digital Health Summit - conclude Paolo Macrì, presidente di GGallery - è l’ambiente virtuale dove si possono incontrare e confrontare tutti gli stakeholder della sanità. È un evento unico per la moltitudine e la trasversalità di aziende, enti ed associazioni che da anni condividono con noi questo progetto. L’edizione del 2021 sarà ancora 100% online ma con una grande attenzione al coinvolgimento e all’interazione di tutti i partecipanti, che avranno tantissimi strumenti per dare il proprio contributo.”



Per quanto concerne l’elenco dei membri dell’Advisory Board, i dettagli sono disponibili nell’ Appendix 1. A supporto della manifestazione, ci sono aziende di primo piano del sistema farmaceutico e tecnologico-digitale, molte delle quali impegnate nella ricerca di soluzioni tecnologiche per la cura da remoto del paziente o la gestione delle informazioni:



Per approfondimenti e consultare l’agenda in costante aggiornamento, www.digitalhealthsummit.it



Informazioni sui soggetti organizzatori:



AISIS

A.I.S.I.S. - Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità è una associazione nata nel 2003 con lo scopo di favorire una crescita dell’attenzione sulle problematiche connesse all’utilizzo dell’ICT in sanità come leva strategica di cambiamento. Uno dei principali obiettivi di AISIS è quello di far crescere la cultura di management dei sistemi informativi in ambiente sanitario, agendo da catalizzatore per tutti gli attori della sanità digitale e facilitando quindi la creazione di valore per i pazienti e per gli utilizzatori dei sistemi informativi.

GGALLERY

GGallery, provider nazionale ECM, è un’azienda leader in Italia per la formazione nell’area salute e per tutte le professioni sanitarie. In questo settore sviluppa soluzioni multimediali ad hoc, offrendo corsi su piattaforme e-learning proprietarie e organizzando eventi residenziali o blended. Ogni anno 150.000 utenti partecipano ai corsi erogati da circa 40 portali dedicati e migliaia di professionisti presenziano ai convegni organizzati da una struttura operativa che si avvale di collaborazioni scientifiche ai più alti livelli. Ampie e specifiche competenze nel campo dell’information technology hanno permesso di realizzare oltre 150 siti internet e numerose applicazioni multimediali interattive.

NETCONSULTING CUBE

NetConsulting cube è la holding operativa costituita a seguito della recente unione tra NetConsulting e SIRMI, realtà storiche nel settore delle analisi di mercato e della consulenza ICT. NetConsulting cube offre servizi di Consulenza e di Market Intelligence a Clienti e Vendor della Digital Technology. Supporta i processi decisionali indirizzando le decisioni strategiche, i processi organizzativi, i modelli di go-to-market, le operazioni di fusione e acquisizione, i processi di innovazione di prodotti e servizi e le strategie di posizionamento nel mercato.

Appendix 1



PROGRAMMA SESSIONI



1a Giornata – 12 ottobre 2021

Opening Session



Si parte con l’apertura dell’evento e il momento inaugurale, preparandosi ad accogliere il primo DHS Talk - moderato da Helga Cossu, giornalista Sky - incentrato sulla Sanità del futuro in Italia. Gli interventi saranno tesi a definire la situazione italiana alla luce delle sfide proposte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Inoltre, spiccherà il punto di vista del sistema dell’offerta e dell’industria sul tema innovazione.



PNRR per il futuro della sanità



Approfondimenti sullo stato di avanzamento del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e della sua relativa approvazione: quali strumenti operativi saranno messi in campo, qual è la situazione dei singoli progetti relativi alla Sanità, a chi è affidata la governance del progetto e la sua execution. E’ previsto inoltre il DHS Round Table tra esperti dei diversi livelli regionali.

Digital Therapeutics

Il tema dei Digital Therapeutics sarà analizzato a partire dalle sue varie definizioni, prendendo in considerazione lo scenario che si presenta in Italia e all’estero: evoluzioni nazionali e tendenze globali troveranno ampio spazio di discussione. Oltre ai DT, sotto ai riflettori il ruolo dei nuovi servizi legati ai farmaci. Oltre al consueto DHS Talk sull’argomento, è prevista la presentazione di Use case ed esperienze nel settore.



I° Workshop ristretto



Il workshop ad inviti si pone l’obiettivo di riunire virtualmente gli stakeholders della Sanità a tutti i livelli, dal territorio al livello centrale, per condividere alcune proposte sul PNRR. Il workshop esaminerà la Partnership Pubblico privato e la Data strategy, con la partecipazione di Associazioni, Manager, Esperti, Istituzioni, sistema dell’offerta, farmaceutica, digitale e biomedicale. Saranno prese in considerazione ed esposte le proposte dell’Advisory Board e dei main player, con l’obiettivo di replicare i casi di successo già attivi.



2a Giornata – 13 ottobre 2021

Evoluzioni nella sanità delle comunità



La giornata sarà incentrata sul rapporto tra la sanità e le comunità nel territorio, con focus su nuovi modelli e nuovi servizi. Alla luce del PNRR, si analizza la sua portata nella riorganizzazione territoriale della Sanità: in particolare come pianificano di muoversi e agire le Regioni, quali sono le risposte delle Aziende e dei MMG. Non verrà trascurato il ruolo del Digitale che, insieme alle evoluzioni della Telemedicina, agevolano un maggiore raccordo lungo il territorio. Importanza sempre crescente riveste il ruolo del dato nell’anagrafe dell’assistito, con l’aiuto di nuove tecnologie come l’Edge computing e l’IOT; tutto ciò determina nuove figure e nuove competenze, ribaltando il ruolo della formazione.



Data Governance e Interoperabilità



Il tema dei dati in Sanità - condivisibili, confrontabili, certi - porta ad approfondire discipline di Data Modeling e Data Governance. La semantica e la catalogazione dei dati sono argomenti sempre più rilevanti, che vanno affrontati in modo condiviso, tra tutti gli stakeholder e l’intero sistema della salute. Inoltre un punto della situazione sul tema dell’interoperabilità, della condivisione dei dati in data lake condivisi e della semantica degli stessi, il ruolo del cloud in sanità. Infine un focus su Clinical Data Platform: Data lake, data driven application, vista end to end dei dati clinici



WINE | Assegnazione premio W.In.e



Il contest, arrivato alla quarta edizione quest’anno, ha l'obiettivo di identificare e premiare i migliori leader digitali (e-Leader appunto) che, nell'ambito del Life Science (Farma/Dispositivi Medici e Sanità), si siano distinti per la capacità di visione e di esecuzione di un programma di trasformazione digitale, anche legato all’emergenza Covid, che abbia generato cambiamenti organizzativi, trasformazione di business, culturale e formativa presso la propria struttura, benefici per i pazienti/cittadini/care giver. Verranno presentate le categorie del premio (comprese le due novità: eLeader all’interno del SSN/eLeader operanti nel Lifescience) e della giuria Premiazione, presentando infine i vincitori delle categorie.



3a Giornata – 14 ottobre 2021

Le nuove frontiere del Digitale a supporto del Lifescience



Una panoramica sul ruolo che ha conquistato il Digitale nel supportare la Ricerca. Ma non solo, anche nella genomica, nella produzione farmaceutica dei Trials Clinici, nell’engagement e nella cura dei pazienti (come per esempio l’AI nel drug discovery, medtech, digital twin, robotica per assistenza, infermieri virtuali). Si parlerà dell’evoluzione dei Medical Devices, tenendo sempre presente l’impatto di tecnologie quali l’Edge e l’IOT, entrando nello specifico dei Real world data, HPC e piattaforme integrate per la ricerca.



Il disegno dei PDTA nell’era digitale



La medicina personalizzata - sempre più presente - i nuovi farmaci e il digitale (nel suo servizio alla gestione, cura e monitoraggio dei pazienti) sono elementi che impattano sulla formulazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici e Assistenziali, richiedendo così una più stretta collaborazione tra Aziende Farmaceutiche, Aziende Sanitarie e MMG. In questo percorso il digitale assume un ruolo fondamentale, che rende essenziale la ricerca di nuove forme di collaborazione tra gli attori della filiera. Sempre attuale il tema del dato condiviso (tramite Data platform, Data lake, AI/ML/NLP), che verrà discusso durante la sessione.



II° Workshop ristretto



Il secondo workshop riservato (ad inviti) si pone l’obiettivo di riunire virtualmente gli stakeholders della Sanità a tutti i livelli, dal territorio al livello centrale, per condividere alcune proposte utili sui temi Cybersecurity ed Infrastrutture e nuove architetture. Il workshop vedrà la partecipazione di Associazioni, Manager, Esperti, Istituzioni, sistema

dell’offerta, aziende farmaceutiche, digitale e biomedicale. Si discuterà dell’importanza della Cybersecurity in tutta la filiera del Lifescience, prendendo in esame anche i modelli organizzativi e le policies, per poi affrontare temi quali il MultiCloud, Data architecture e data governance per la resilienza del Sistema Salute.



4a Giornata – 15 ottobre 2021

Cybersecurity, Privacy e Protezione dei Dati In Sanità



Nella prima sessione dell’ultima giornata si parlerà di soluzioni e approcci possibili in tema di protezione dei dati, cybersecurity, NIS 1 e 2. Verrà fatta una panoramica della situazione attuale sulla compliance in materia di sanità, entrando nello specifico dei modelli organizzativi e delle policies esistenti. Come possiamo proteggere i device e i dispositivi medicali? Le discussioni tra i principali player del settore verteranno a trovare una risposta concreta.



Il Cittadino è al Centro? Come Ingaggiarlo e Fidelizzarlo



Obiettivo principale sarà analizzare la strategia digitale applicata da Governo e Regioni in relazione al cittadino. A questo proposito, saranno approfondite le prospettive ed evoluzioni del FSE, dell’anagrafe dell’assistito e delle soluzioni di front end. La situazione attuale esige un empowerment del cittadino; ma con quali strumenti e quali modalità? Che ruolo avranno AI e Digital Twin? Per raggiungere una soluzione condivisa, è necessario prestare attenzione alla multicanalità e soprattutto alla relazione tra medico e paziente (ruolo di PRM, evoluzione dei CUP).



eHealth4all | Assegnazione premio e chiusura lavori



La quarta edizione del Premio eHealth4all (2020-21) mette al centro la telemedicina, oltre che smartphone e dispositivi indossabili, con progetti competitivi, “resilienti”, equamente divisi tra Nord e Sud, oltre che tra protagonisti istituzionali e start-up. Concluso il secondo check del comitato scientifico, la manifestazione ideata da ClubTi Milano e condotta quest’anno in partnership con Assintel, CDTI Roma, Aica e Distretto Produttivo dell’Informatica della Puglia si avvia al rush finale che porterà a premiare a ottobre il miglior progetto di prevenzione “made in Italy”. Verranno così presentati i finalisti e consegnato il Premio eHealth4all edizione 2019-2021.





