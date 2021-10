Al via EIN PROSIT XXII edizione dal 20 al 24 ottobre 2021

Il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, PromoTurismo FVG e il Comune di Udine presentano #EINPROSIT2021 a Udine: la ventiduesima edizione della manifestazione si terrà dal 20 al 24 ottobre nel centro della città di Udine. Degustazioni guidate, laboratori dei sapori e cene stellate in un programma che conta 25 chef di fama internazionale.

Chef presenti: Eugenio Boer, Francesco Brutto, Riccardo Camanini, Pino Cuttaia, Enzo Di Pasquale, Riccardo Gaspari, Anthony Genovese, Giuseppe Iannotti, Antonia Klugmann, Giancarlo Morelli, Ciro Oliva, Chiara Pavan, Floriano Pellegrino, Matias Perdomo, Wicky Pryan, Benedetto Rullo, Ciro Scamardella, Emanuele Scarello, Valerio Serino, Francesco Sodano, Lorenzo Stefanini, Luigi Taglienti, Stefano Terigi, Yoji Tokuyoshi e Francesco Vincenzi.



Ein Prosit, con il suo costante e crescente richiamo costituisce ormai uno degli eventi simbolo dell’enogastronomia in Italia e nel resto del mondo. Per il secondo anno l’evento si svolgerà nel centro di Udine, con un calendario fitto di appuntamenti alla scoperta dei prodotti della tradizione. Un’edizione particolare quella del 2021, che intende rilanciare, in un momento molto delicato, il prodotto italiano nel mondo e la cucina di affermati chef che rappresentano il futuro della cucina italiana.



L’edizione 2021 ospiterà tutti i più grandi giovani chef italiani, il futuro della gastronomia italiana ed internazionale. Anche quest’anno, come per le passate edizioni, Ein Prosit vedrà la partecipazione di alcuni tra i più importanti esponenti della stampa enogastronomica.



Organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano in collaborazione e con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli, la ventiduesima edizione di Ein Prosit si terrà dal 20 al 24 ottobre a Udine, proponendo un programma fitto di appuntamenti speciali che sarà in grado di richiamare in Friuli Venezia Giulia migliaia di appassionati e gourmand da tutta Italia e da diverse località oltre confine, in primis dalle vicine Austria e Slovenia, occupando per l’intero fine settimana le strutture ricettive dell’Udinese.



“Udine” spiega l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini “diventa per cinque giorni la capitale dell’alta gastronomia, con un fitto programma che attirerà nel capoluogo friulano grandi chef del panorama nazionale ed internazionale. Ma non solo: Ein Prosit è anche una vetrina delle eccellenze del Friuli-Venezia Giulia, dai vini ai prodotti fino alle tipicità regionali. È una perla di rara bellezza che può aiutare Udine a crescere dal punto di vista turistico. Abbiamo deciso tutti assieme di mettere questo brand a servizio dell’intero sistema del Friuli-Venezia Giulia. Metteremo a tavola il mondo, a Udine, con un evento dalle potenzialità incredibili. La Regione “sottolinea l’assessore Bini” crede fortemente in Ein Prosit, evento oramai consolidato a livello internazionale, in grado di promuovere la propria immagine in tutto il mondo.



A conferma dell’organizzazione, dell’importanza e della struttura dell’evento si sottolinea che dopo la ventunesima edizione, Ein Prosit è stato candidato come secondo evento al mondo secondo la prestigiosa rivista Gambero Rosso, conquistando stabilmente il rango di più importante evento italiano.



“Ein Prosit è uno degli eventi organizzati a Udine maggiormente capaci di dare visibilità alla nostra città, portandola al centro del più esclusivo circuito enogastronomico a livello internazionale” Dichiara Maurizio Franz, Assessore alle Attività Produttive, Turismo e Grandi Eventi del Comune di Udine “Ciò offre ai nostri produttori l’opportunità unica di far conoscere le eccellenze friulane che, per l’occasione, verranno gustate in alcune tra le più prestigiose sedi e nei migliori ristoranti del nostro centro storico, coinvolgendo chef stellati e producendo ricadute positive per gli operatori economici del nostro territorio. Un grazie, da parte di questa Amministrazione, va al Consorzio del Tarvisiano, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a PromoTurismo FVG e agli uffici del Comune di Udine per il grande lavoro di squadra che è stato fatto”.



In cinque giorni 70 eventi, fra cui le cui cene che vedranno protagonisti i grandi chef, le degustazioni, gli incontri, i laboratori e le masterclass, presieduti da note personalità del panorama giornalistico enogastronomico, operatori di settore ed alcuni tra i migliori cuochi di fama internazionale.



Grande attenzione ai vini bianchi durante questa ventiduesima edizione di Ein Prosit, protagonisti indiscussi delle degustazioni guidate, in programma sabato 23 e domenica 24 ottobre. Dallo champagne, ai borgogna, passando per i grandi bianchi friulani. Condotte da note personalità del settore come Luca Gardini, Armando Castagno, Enzo Vizzari, Francesco Annibali e Gae Saccoccio.



Torna poi il consueto appuntamento con i Laboratori dei Sapori, incontri condotti da esperti del settore, che, come focus, hanno i prodotti tipici regionali, come la Cipolla Rossa di Cavasso e i formaggi friulani, ma non solo; i laboratori portano alla riscoperta di specialità gastronomiche provenienti da tutta la penisola.



“Ein Prosit rappresenta una importante opportunità per tutto il settore dell'enogastronomia della Regione Friuli Venezia Giulia e per la Città di Udine” afferma il Presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine, Vicepresidente nazionale Confcommercio, Giovanni da Pozzo. “In 22 edizioni Ein Prosit ha saputo creare le sinergie con le migliori produzioni vitivinicole e agroalimentari regionali e contestualmente coinvolgere le eccellenze della ristorazione locale, nazionale e internazionale oltre a destare l'attenzione e l'interesse dei media per il nostro territorio e per le realtà produttive del comparto enogastronomico.”



La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti. I flussi dei visitatori e il distanziamento tra i partecipanti saranno accuratamente gestiti e verranno rispettate le norme sanitarie, che prevedono la misurazione della temperatura all’ingresso, l’uso della mascherina e dei disinfettanti e il possesso di green-pass.



L’intero programma di Ein Prosit 2021 è consultabile sul sito www.einprosit.org



Focus sui percorsi della XXII edizione di EIN PROSIT:



DEGUSTAZIONI GUIDATE – sabato 23 e domenica 24 ottobre



Un’occasione per conoscere e confrontarsi con prodotti di grande spessore qualitativo. L’obiettivo è quello di proporre un approccio corretto al vino, conducendo gli appassionati passo dopo passo nell’assaggio per meglio apprezzare la storia, le caratteristiche e le peculiarità dei vini presentati e dei loro produttori. Tutte le degustazioni sono condotte da esperti del settore come Luca Gardini, Armando Castagno, Enzo Vizzari, Francesco Annibali e Gae Saccoccio. Tra le degustazioni proposte per questa ventiduesima edizione: Masterclass Champagne Vilmart, Le grandi famiglie del vino del Friuli-Venezia Giulia, Carso / Kras, Vitovska, Kante.



LABORATORI DEI SAPORI - sabato 23 e domenica 24 ottobre



Un viaggio fra i profumi ed i sapori del nostro Paese, in cui verranno proposti abbinamenti cibo-vino durante i laboratori e le masterclass, con vere e proprie escursioni tra i prodotti del patrimonio enogastronomico regionale e nazionale. Tra gli ospiti di questa edizione: Renato Grando, Bernardo Pasquali, Bepi Pucciarelli e Alberto Marcomini



ITINERARI DEL GUSTO – da mercoledì 20 a domenica 24 ottobre



Gli “Itinerari del Gusto” sono l’incontro della grande cucina con regionali del Friuli-Venezia Giulia. Grandi Chef italiani ed internazionali animeranno gli eventi con le loro proposte, nelle quali la ricerca del dettaglio si fonde con la tecnica delle preparazioni di straordinario livello, permettendo ai molti appassionati di familiarizzare con la cucina ai suoi massimi livelli. Gli chef di questa edizione: Eugenio Boer, Francesco Brutto, Riccardo Camanini, Pino Cuttaia, Enzo Di Pasquale, Riccardo Gaspari, Anthony Genovese, Giuseppe Iannotti, Antonia Klugmann, Giancarlo Morelli, Ciro Oliva, Chiara Pavan, Floriano Pellegrino, Matias Perdomo, Wicky Pryan, Benedetto Rullo, Ciro Scamardella, Emanuele Scarello, Valerio Serino, Francesco Sodano, Lorenzo Stefanini, Luigi Taglienti, Stefano Terigi, Yoji Tokuyoshi e Francesco Vincenzi.



SPECIAL EVENTS – da venerdì 25 a domenica 27 ottobre



Un susseguirsi di “eventi nell’evento” in occasione della XXII edizione di Ein Prosit. Durante il week-end ci saranno appuntamenti ed incontri con il mondo gourmet, con la partecipazione di giornalisti, produttori, operatori di settore, musicisti e chef.



Food Truck Despar



Da venerdì 22 a domenica 24 ottobre – Piazza Libertà



Job on tour – Consegna il curriculum al truck Despar.

II Sapori del Nostro Territorio – Laboratori di degustazione con Giuseppe Cordioli e gli chef Igor Peresson e Matjaz Sinigoj.



New Truck Jeep 4XE



Sabato 23 e domenica 24 ottobre – Piazza Primo Maggio



Jeep on tour 2021, prova le nuove jeep 4XE. In collaborazione con Prontoauto.



Sound&Wine



Sabato 23 e domenica 24 ottobre



Appuntamenti da non perdere quelli che si terranno nella chiesa di San Francesco a Udine durante il week-end di Ein Prosit: incontri tra enogastronomia e musica. Sabato alle 18:00 incontro con Daddy G (Massive Attack) e domenica alle 18:00 incontro con Vinicio Capossela e Josko Gravner, conduce Paolo Vizzari.



Ein Prosit è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione con Regione Friuli-Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, il Comune di Udine, Udine Musei, Camera di Commercio Pordenone-Udine, Crédit Agricole FriulAdria, Allianz, Despar, San Pellegrino e Prontoauto. Media partner Messagero Veneto



Per info: Consorzio del Tarvisiano – www.einprosit.org – tel. ‪(+39) 0428 2392 – info@einprosit.org



Ph credits: ilfriuli.it