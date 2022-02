Al via gli Open Day 2022 di Facile.it Partner

Riparte il tour di Open Day organizzati da Facile.it Partner, la rete di intermediari assicurativi indipendente che fa capo a Facile.it. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel 2021, , l’azienda riparte con un ricco calendario di incontri pensati per presentare le molte opportunità e i vantaggi offerti agli intermediari assicurativi che vogliono entrare a far parte della rete di Facile.it Partner.

Riparte il tour di Open Day organizzati da Facile.it Partner, la rete di intermediari assicurativi indipendente che fa capo a Facile.it. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel 2021, , l’azienda riparte con un ricco calendario di incontri pensati per presentare le molte opportunità e i vantaggi offerti agli intermediari assicurativi che vogliono entrare a far parte della rete di Facile.it Partner.

Il tour 2022 toccherà 9 regioni con 12 eventi in altrettante città. Il primo appuntamento è previsto a Torino il 16 febbraio, dalle 17.00 alle 18.30, presso lo spazio Coworking Copernico Garibaldi (Corso Valdocco 2, 10122 Torino). L’evento, che si svolgerà dal vivo e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, è gratuito ma con registrazione obbligatoria al sito https://eventifacilepartner.it/opendayTorino

«Visto il successo del tour 2021 abbiamo deciso di potenziare la nostra attività sul territorio mettendo a punto un calendario di incontri ancora più ricco» spiega Igor Tunesi, Direttore di Facile.it Partner. «Si tratta di eventi pensati per presentare ai professionisti del settore assicurativo la nostra offerta, la piattaforma Shark - tecnologia proprietaria in grado di gestire l'intero processo di vendita - e il modello di remunerazione all’avanguardia che riconosciamo ai collaboratori.».

Dopo l’evento di Torino, il tour degli Open Day di Facile.it Partner continuerà il suo giro d’Italia con la tappa di Verona (il 2/3 presso l'Azienda Agricola Gini Sandro e Claudio a Monteforte d’Alpone) e quella di Milano (il 9/3 presso il Coworking Copernico Milano Centrale), per poi proseguire con gli appuntamenti in Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia, Abruzzo, Puglia e Friuli-Venezia Giulia.

Facile.it Partner

Facile.it Partner è la rete di intermediari assicurativi di Facile.it; nata nel 2012 è cresciuta arrivando a diventare la rete indipendente più grande d'Italia. Il progetto conta oggi più di 3.000 collaboratori su tutto il territorio nazionale.