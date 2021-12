Al via il progetto benefico di Pam Panorama per il Natale

La storica insegna della grande distribuzione rinnova l’iniziativa di solidarietà nei reparti pediatrici degli ospedali italiani.

Continua l’impegno di Pam Panorama nel sociale. Anche questo Natale la storica insegna porta il suo contributo nei reparti delle principali strutture sanitarie italiane, donando ai pazienti e al personale sanitario solidarietà e vicinanza.



Mostrare vicinanza a chi in questo momento così complicato ha più bisogno di aiuto è il valore fondante che ha spinto Pam Panorama a donare ai reparti pediatrici delle principali strutture sanitarie italiane beni di prima necessità, quali poltrone per triage pediatrico che aiuteranno le mamme a sostenere i propri piccoli durante le terapie, giochi simbolici come piste di macchinine e puzzle, audiolibri, ma anche macchinari specifici per ogni reparto. Verranno donate anche 125 notti per le famiglie che necessitano di assistere i propri piccoli all’interno dell’ospedale.



«Noi di Pam vogliamo essere vicini ai medici e al personale sanitario che ogni giorno lavorano con coraggio e impegno. – afferma Dominga Fragassi, responsabile corporate marketing Pam Panorama – Un piccolo gesto di solidarietà in questo momento così difficile per continuare a costruire comunità fondate sul sostegno reciproco, vicini ai territori nei quali operiamo, e non solo. Un modo anche per donare sollievo e speranza ai piccoli pazienti dei reparti di pediatria che quest’anno trascorreranno il Natale lontani dai loro affetti».



Il progetto esteso a livello nazionale prevede il coinvolgimento di Pam Panorama negli ospedali di Ca’ Foncello a Treviso e All’Angelo di Mestre per poi proseguire nelle strutture sanitarie italiane tra cui: Il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino di Padova, l’Ospedale Buzzi Milano, Fondazione Together to go Onlus di Milano, l’Ospedale Giannina Gaslini di Genova, l’Ospedale dei Bambini di Parma “Pietro Barilla”, l’Ospedale dei Bambini a Pisa, l’Ospedale Bambino Gesù di Roma e Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino con Fondazione Forma. Un impegno di solidarietà spinto dai valori che da sempre contraddistingue la storica azienda.



Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania.

