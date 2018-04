Al via in queste ore il capitolo italiano del Global Meetings Industry Day

Il gotha del settore eventi e MICE si riunisce al Perla Casinò & Hotel di Nova Gorica

Al via in queste ore al Perla di Nova Gorica la terza edizione del Global Meetings Industry Day 2018, l’appuntamento che riunisce tutti i professionisti impegnati nella pianificazione e nella gestione di eventi, organizzato e promosso da MPI Italia Chapter – Meeting Professionals International, community internazionale che conta oggi più di 17.000 soci in tutto il mondo.



“Si tratta di un format internazionale – dichiara Mauro Bernardini, presidente di MPI Italia – nato con l’idea di far incontrare i protagonisti del mondo MICE per dimostrare il reale impatto che convegni, conferenze, viaggi incentive e fiere hanno sulle persone, sul business e sulle comunità, ma sarà anche un’occasione di promozione della regione compresa tra Friuli e Goriška”.



L’obiettivo del GMID 2018, che si svolge in contemporanea con eventi della stessa tipologia in tutto il mondo, è, infatti, anche quello di dare un forte impulso ai flussi turistici legati al cosiddetto “business travel” o turismo d’affari. Tra gli ospiti sono attesi organizzatori di eventi, fornitori di servizi, rappresentanti di aziende committenti, società intermediarie, consulenti e figure istituzionali. È previsto anche l’intervento di docenti e studenti impegnati nella misurazione degli effetti economici e dell’indotto del settore.



“Oltre a disporre degli spazi necessari, siamo specializzati da anni nell’offerta di servizi per il business travel – ha dichiarato Suzana Pavlin, sales manager del Gruppo Hit. Nell’organizzazione di questo appuntamento abbiamo coinvolto anche i nostri partner sul territorio per rafforzare ulteriormente il posizionamento della regione nel panorama del settore congressuale su scala europea”.