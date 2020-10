La vista è un bene prezioso: igiene delle mani e manutenzione delle lenti a contatto sono i fondamenti della salute degli occhi

Le usano oltre 2 milioni e mezzo di persone in Italia, 22 milioni in Europa e 140 milioni nel mondo. Correggono tutti i difetti visivi (miopia, astigmatismo, ipermetropia) e la presbiopia, anche combinati. Grazie a materiali sempre più innovativi e a geometrie sempre più sofisticate, le lenti a contatto (LAC) sono compagne quotidiane di milioni di persone che hanno scelto questo dispositivo di correzione visiva pratico, sicuro e confortevole, in grado di migliorare la qualità della vita.



Per la prima volta ASSOTTICA (l'Associazione che riunisce le aziende produttrici di lenti a contatto e soluzioni per la manutenzione) e TFOS (Tear Film & Ocular Surface Society leader mondiale nell’educazione alla salute oculare), si uniscono in un progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza d’utilizzo delle lenti a contatto.



La campagna intitolata 'Occhi Sani nelle Tue Mani', per la salute della vista e l'utilizzo in sicurezza delle lenti a contatto, ha il suo fulcro in un video educazionale che ha per protagonisti dei bambini impegnati a pitturare con le mani in un laboratorio creativo. Mille colori allegri sporcano le mani, quando ad un certo punto viene chiesto loro di toccarsi gli occhi. Questo stratagemma ha permesso di cogliere l'espressione sorpresa sui loro volti. Infatti, gli stessi bambini 'bocciano' questo comportamento come scorretto, ed insegnano agli adulti che non si devono toccare gli occhi con le mani sporche. Da qui il video prosegue con la descrizione delle semplici regole che il portatore deve seguire per la corretta manutenzione delle sue lenti a contatto.



Il video avrà la sua massima visione e condivisione sui social network con l'obiettivo di renderlo virale, perché l'igiene è fondamentale per tutti e in tutte le occasioni, portatori di lenti e non. La campagna prevede altre iniziative utili a sottolineare e rinforzare le azioni della routine per la corretta gestione delle lenti a contatto, sia nell'uso quotidiano che occasionale attenendosi alle indicazioni fornite dai produttori e dal professionista di fiducia.



"Occhi Sani nelle Tue Mani offre una semplice spiegazione dell'importante legame che esiste tra igiene e salute degli occhi. Lenti e superficie dell'occhio interagiscono strettamente e la nostra missione è anche quella di sensibilizzare i portatori di lenti a contatto al corretto uso di questi preziosi dispositivi." ha dichiarato Amy Gallant Sullivan, Direttore TFOS - Tear Film & Ocular Surface Society, Boston.



"La campagna ha come fulcro l'igiene di mani, lenti e contenitori al fine di evitare pericolose contaminazioni" sottolinea il Dott. Stefano Barabino, Responsabile del Centro Superficie Oculare e Occhio Secco dell’Ospedale L. Sacco di Milano e ambasciatore della TFOS "e lo spot si focalizza proprio su quelli che sono stati individuati come punti cardine della corretta gestione. Ecco quindi che vengono ribaditi i messaggi chiave come quello di lavare le mani con acqua e sapone ed asciugarle prima di maneggiare e applicare le lenti che inoltre non devono mai entrare a contatto con l'acqua corrente, ma pulite solo con gli appositi liquidi.”



“ASSOTTICA è da sempre impegnata nel promuovere un uso diffuso, sicuro e responsabile delle lenti a contatto” spiega Andrea Croce, Presidente di ASSOTTICA Gruppo Contattologia. “Crediamo che la sensibilizzazione del portatore verso l’igiene e la corretta gestione delle proprie lenti a contatto sia la chiave per rafforzare questo messaggio. Da qui nasce Occhi Sani nelle Tue Mani la campagna in collaborazione con TFOS che risponde pienamente alla nostra mission associativa.”



Le lenti a contatto offrono correzione, comfort, facilità di applicazione e risultato estetico, ma come tutti gli strumenti che vengono ‘indossati’ ed entrano a contatto con l’organismo è necessario che siano applicate e usate correttamente. Il rapporto della Tear Film & Ocular Surface Society “TFOS Dry Eye Workshop II" che ha coinvolto più di 150 esperti provenienti da tutto il mondo e pubblicato sulla prestigiosa rivista "The Ocular Surface", ha dedicato una sezione ad hoc al portatore di lenti a contatto, fornendo linee guida per la gestione dell’utilizzo delle lenti e di eventuali complicanze.



TFOS

Tear Film & Ocular Surface Society la società scientifica mondiale che studia le patologie della superficie oculare, è un’organizzazione no-profit leader mondiale nell’educazione alla salute oculare. La società promuove il progresso nella ricerca e negli aspetti educativi dei campi scientifici del film lacrimale e della superficie oculare. Il team coinvolge scienziati, clinici accademici e rappresentanti del settore provenienti da oltre 85 paesi nel mondo. Maggiori informazioni su tearfilm.org



ASSOTTICA Gruppo Contattologia è l’Associazione aderente a Confindustria che riunisce le principali aziende produttrici di lenti a contatto e soluzioni per la loro manutenzione. Opera attivamente da 40 anni per la diffusione della conoscenza di caratteristiche e potenzialità delle lenti a contatto, oltre dell’importanza di una corretta gestione. Maggiori informazioni su assottica.it