Al via la decima edizione della Scuola Italiana di Potatura della Vite – 24 corsi in 13 regioni

Da novembre 2018 – 24 corsi in 13 regioni Al via La decima edizione dei corsi della Scuola Italiana di Potatura della Vite. Novità: la scuola in Liguria

Sono aperte le iscrizioni al decimo anno della Scuola Italiana di Potatura della Vite, che Simonit&Sirch terranno da novembre 2018 a gennaio 2019. Unica nel suo genere a livello internazionale, la Scuola terrà i suoi corsi nei territori di maggior pregio della viticultura italiana, in collaborazione con importanti Università e Istituti di Ricerca che contribuiscono al progetto con lezioni di approfondimenti di fisiologie e patologia della vite. In tutto, si terranno 24 corsi in 13 regioni. Fra le novità di quest’anno, l’apertura di una scuola in Liguria, l’intensificarsi dei corsi di 2° livello riservati a chi ha già frequentato quello di primo livello, che saranno bene 7, e l’avvio in Franciacorta di un corso in inglese.



I corsi si terranno in Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna e saranno condotte dai tutor della Simonit&Sirch. Le lezioni si svolgeranno tra novembre 2018 e gennaio 2019 per la potatura invernale e in primavera 2019 per la potatura verde. Come per le scorse edizioni, sono aperte a tutti (addetti al lavoro, tecnici, studenti o anche semplici appassionati del verde) e si articoleranno in 4 giornate formative (3 invernali e 1 primaverile), durante le quali si svolgeranno 2 lezioni teoriche in aula e 6 esercitazioni pratiche in vigneto. Le lezioni e le esercitazioni verranno effettuate su vigneti potati secondo il Metodo Simonit&Sirch per il 1° livello e su vigneti allevati tradizionalmente nel territorio per il 2° livello.

I Tutor guideranno i partecipanti in un percorso tra le conseguenze dei tagli di potatura e l’architettura della pianta in funzione della forma di allevamento, con l’obiettivo di eseguire una potatura più consapevole nel rispetto della fisiologia della vite e della struttura perenne della pianta.

A chi frequenterà tutte le lezioni e supererà i test finali, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre sarà tenuto un registro interno alla Scuola, che attesta il percorso individuale formative svolto da ciascun partecipante, in previsione della sua partecipazione a futuri corsi di approfondimento.



Date e programmi dettagliati si trovano sul sito www.simonitesirch.it, dove si possono anche fare le iscrizioni online. Il costo dei Corsi di 1° livello è di è di 440 € e comprende anche il materiale didattico (per gli studenti di Università e istituti tecnici 240 €). Quello dei Corsi di 2° livello (aperti solo a chi ha frequentato il corso di 1° livello) è di 800 €.



L’obiettivo della Scuola è insegnare le basi del Metodo Simonit&Sirch di potatura ramificata della vite, ormai adottato da oltre 130 fra le principali aziende vinicole italiane e straniere. In sintesi, il Metodo Simonit&Sirch si fonda su 4 regole base che possono essere applicate universalmente: permettere alla pianta di ramificare con l’età, di occupare spazio col fusto e con i rami; garantire la continuità del flusso linfatico; eseguire tagli di piccole dimensioni sul legno giovane, poco invasivi; utilizzare, quando necessario, la cosidetta tecnica “del legno di rispetto” per allontanare il disseccamento dal flusso principale della linfa.



Per informazioni e iscrizioni:

www.simonitesirch.it - scuola@preparatoriuva.it - Tel. 0432.752417





• SCUOLE POTATURA I LIVELLO



LOMBARDIA - Franciacorta

5-6-7 novembre 2018

SEDE: Azienda Bellavista - Via Bellavista 5, Erbusco (BS)



TOSCANA - Siena

6-7-8 novembre 2018

SEDE: Azienda Agricola San Felice - Località San Felice, Castelnuovo Berardenga (SI)



CAMPANIA

7-8-9 novembre 2018

SEDE: Azienda Agricola Feudi di San Gregorio - Località Cerza Grossa, Sorbo Serpico (AV)



LAZIO

7-8-9 novembre 2018

SEDE: Cantina sperimentale Tuscia – Via Cantina Sperimentale 1, Velletri (RM)



SICILIA

12-13-14 novembre 2018

SEDE: Azienda Planeta – Contrada Dispensa, Menfi (AG)



LIGURIA

15-16-17 novembre 2018

SEDE: Azienda Agricola La Ricolla – via Garibaldi 8 Ne (GE)



FRIULI VENEZIA GIULIA

19-20-21 novembre 2018

SEDE: Enoteca di Cormòns - P. XXIV Maggio 21, Cormòns (GO)



VENETO - Valpolicella

20-21-22 novembre 2018

SEDE: Cantine Storiche Bolla - Via Alberto Bolla 3, Località Pedemonte, San Pietro Incariano (VR)



EMILIA ROMAGNA - Tebano

21-22-23 novembre 2018

SEDE: Terre Naldi Polo Tecnologico di Tebano - Via Tebano 45, Faenza (RA)



PIEMONTE

26-27-28 novembre 2018

SEDI: Banca del Vino - Piazza Vittorio Emanuele II 13, Pollenzo, Bra (CN) e Azienda Braida di Rocchetta Tanaro(AT)



SARDEGNA

28-29-30 novembre 2018

SEDE: Azienda Argiolas - Via Roma 28, Serdiana (CA)



MARCHE

3-4-5 dicembre 2018

SEDE: Azienda Agricola Fratelli Bucci - Contrada Cona 35, Ostra Vetere (AN)



TRENTINO ALTO ADIGE

3-4-5 dicembre 2018

SEDE: Cantine Ferrari - Via Ponte di Ravina 15, Trento



VENETO – Valdobbiadene

3-4-5 dicembre 2018

SEDE: Nino Franco -Via Garibaldi 147, Valdobbiadene (TV)



LOMBARDIA - Franciacorta – in inglese

10-11-12 dicembre 2018

SEDE: Azienda Bellavista - Via Bellavista 5, Erbusco (BS)



TOSCANA - Livorno

13-14-15 dicembre 2018

SEDE: Petra Azienda Agricola - Località San Lorenzo Alto 131, Suvereto (LI)



VENETO - Conegliano

28-29-30 gennaio 2019

SEDE: Campus di Conegliano presso la sede del Corso di Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche - CIRVE, Via Dalmasso 1, Conegliano (TV)



• SCUOLE POTATURA II LIVELLO



CAMPANIA

10-11-12 dicembre 2018

SEDE: Azienda Agricola Feudi di San Gregorio - Località Cerza Grossa, Sorbo Serpico (AV)



FRIULI VENEZIA GIULIA

17-18-19 dicembre 2018

SEDE: Enoteca di Cormòns - P. XXIV Maggio 21, Cormòns (GO)



VENETO - Conegliano

18-19-20 dicembre 2018

SEDE: Azienda Agricola Cecchetto - Via Piave, 67, 31028 Vazzola (TV)



TOSCANA – Siena

19-20-21 dicembre 2018



VENETO – Valpolicella

7-8-9 gennaio 2019

SEDE: Allegrini - Via Giare 9/11 Fumane (VR)



LOMBARDIA - Franciacorta

10-11-12 gennaio 2019

SEDE: Azienda Bellavista - Via Bellavista 5, Erbusco (BS)



PIEMONTE - Barolo

24-25-26 gennaio 2019