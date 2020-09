Al via la nuova campagna di comunicazione ALDI

“Vivi meglio quando spendi meno" • Pianificata in tv e radio, la campagna rinnova l’impegno del “prezzo ALDI” e della sua offerta discount di qualità • ALDI risponde alla forte attenzione dei consumatori per una spesa ricca di risparmio, qualità e Made in Italy

Offerta discount di qualità con tanto Made in Italy: questa è la proposta ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, rilanciata nella sua nuova campagna di comunicazione “Vivi meglio quando spendi meno.”, on air a settembre.



Pianificata in radio con passaggi da 30” e sui canali tv delle principali concessionarie con soggetti da 10” e 15”, la campagna sottolinea la risposta smart di ALDI alla necessità concreta di molte famiglie di una spesa accessibile tutti i giorni, senza rinunciare alla qualità. Le esigenze di risparmio, influenzate dal contesto economico incerto, portano i consumatori a cercare nuove soluzioni: ALDI si conferma l’alleato per accedere facilmente ogni giorno ad una proposta ricca di qualità, espressione del Made in Italy, e convenienza.



“Noi di ALDI ti siamo vicini”, recita la campagna, con l’impegno per “prezzi bassi tutti i giorni” i clienti hanno la possibilità di mantenere il proprio stile di vita senza alcuna rinuncia, grazie a “prezzi per vivere meglio”. Con questa promessa è semplice scegliere prodotti che soddisfino la voglia di risparmio, con la tranquillità di mettere nel carrello e portare in tavola un’offerta di qualità.



ALDI crede nella valorizzazione della filiera agroalimentare italiana, con il 75% dei prodotti alimentari che proviene da fornitori italiani e regionali. Grazie a queste collaborazioni, ALDI esalta la cultura enogastronomica del Belpaese e propone un assortimento compatto ma completo, con circa 120 referenze di ortofrutta e oltre 30 linee esclusive a marchio proprio, garanzia di prezzi accessibili senza alcuna rinuncia a bontà e freschezza.



A più di due anni dall’ingresso sul mercato italiano, ALDI sta conquistando la preferenza dei consumatori con una presenza sul territorio in continua crescita, che attualmente conta 93 punti vendita tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e 1.900 i collaboratori. Il piano di aperture, dopo le prime due in Milano città ad agosto, procede nei prossimi mesi con l’obiettivo di superare “quota 100” punti vendita entro il 2020.



“Vivi meglio quando spendi meno.”, la nuova proposta ALDI.