Al via la prima edizione del Premio Futuro - Villa Bogdano 1880 / La Milanesiana

Domenico Veronese, fondatore dell’azienda vitivinicola Villa Bogdano 1880, ed Elisabetta Sgarbi, ideatrice e direttrice de La Milanesiana, hanno consegnato ad Alberto Mantovani il Premio Futuro – Villa Bogdano 1880 / La Milanesiana in occasione della tredicesima serata del Festival, a Palazzo Reale a Milano

È stato consegnato mercoledì 30 giugno, al Professor Alberto Mantovani il Premio Futuro – Villa Bogdano 1880 / La Milanesiana. La cerimonia si è svolta nel cortile di Palazzo Reale a Milano, in occasione della serata a tema “Il Progresso. Tra Scienza e Letteratura” nell’ambito della XXII edizione del Festival La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.



Il premio, promosso da Milanesiana insieme dall’azienda vitivinicola di Lison di Portogruaro, Villa Bogdano 1880, è nato come riconoscimento ad una personalità che nella sua opera si è distinta per valori affini al progetto dell’azienda veneta: sostenibilità, innovazione, coraggio di differenziarsi.



Ad essere insignito del prestigioso riconoscimento, alla sua prima edizione, è stato il Professor Alberto Mantovani – immunologo e Presidente della Fondazione Humanitas – per il suo impegno nella ricerca medica e scientifica, con la seguente motivazione che ha composto la scrittrice Eliana Liotta: “Alberto Mantovani è l’esempio di come vorremmo che fosse ogni testimone della scienza. In questi mesi duri di pandemia che hanno scosso le nostre coscienze e segnato le nostre comunità, ha avuto la capacità rara di prendersi cura di tutti noi, nel suo ospedale, con le sue ricerche, con la sua équipe, ma anche di prendersi cura delle parole. Mentre nel rumore di fondo la verità si travestiva, si oscurava o si esibiva, lui ha sempre saputo cosa dirci, quando dirlo e come. Il premio Futuro è assegnato al grande medico e al grande comunicatore, all’uomo della «immuno-revolution», la rivoluzione che fa leva sul sistema immunitario per combattere malattie infettive e tumori, e allo scienziato che meglio ha incarnato la responsabilità sociale inscritta nel suo ruolo".



“Il Premio Futuro – Villa Bogdano 1880 / La Milanesiana – commenta Domenico Veronese – rappresenta i valori in cui crediamo e che sono perfettamente rappresentati dal Professor Mantovani. Innovazione e coraggio, su tutti. Con il suo studio e la sua ricerca ha contribuito al progresso in campo medico e oggi il suo nome, come immunologo, è tra i più citati nella lettura scientifica. Promuovendo questo riconoscimento abbiamo voluto dare il nostro contributo all’impegno per la ricerca e il progresso, nella consapevolezza della necessità di coniugare scienza e imprenditorialità con il rispetto per la natura, l’uomo e l’arte”.



“Trovo particolarmente felice la scelta di istituire il premio Futuro nell'anno in cui la Milanesiana è dedicata al Progresso” afferma Elisabetta Sgarbi, ideatrice e direttore artistico de La Milanesiana.“Ringrazio per questo Domenico Veronese e Villa Bogdano 1880, esempi luminosi di sguardo rivolto al futuro, nel segno dell'innovazione e della sostenibilità. Questi ultimi difficili mesi hanno reso a tutti evidente l'importanza della scienza e della ricerca per il nostro futuro. Anche per questo abbiamo deciso di assegnare il premio Futuro Villa Bogdano 1880 /La Milanesiana ad Alberto Mantovani, immunologo d'eccellenza internazionale, e apprezzato divulgatore scientifico con i suoi saggi.”



Villa Bogdano 1880 si trova a Lison di Portogruaro, vicino a Venezia, tra le Alpi e il litorale Adriatico. Nel 2016 Domenico Veronese - oggi alla guida assieme all’amministratore ed enologo Lucio Tessari – grazie ad una scelta coraggiosa, rilevò la tenuta con l’intento, non solo di puntare ad una produzione enologica di eccellenza, ma anche di tutelarne il patrimonio storico, artistico e naturalistico. Sostenibilità e biodiversità, secondo i nuovi soci, vanno gestite con uno sguardo al passato, ma anche con la consapevolezza di dover investire in ricerca, sperimentazione ed innovazione.



Questo approccio, che unisce storia, natura e innovazione, è proprio ciò che accomuna l’azienda a La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, e che l’ha portata ad essere partner di questo evento che è riconosciuto a livello internazionale come punto d’incontro tra arti, scienze e discipline diverse. La Milanesiana si svolge tra giugno e agosto e propone ogni estate, da 22 anni, un ricco programma di incontri ed eventi con ospiti provenienti da tutto il mondo, contribuendo a trasformare prima la città di Milano, e negli anni moltissime altre città italiane, in veri e propri teatri internazionali di cultura.



ALBERTO MANTOVANI



Alberto Mantovani è nato a Milano nel 1948 dove si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1973. Dopo la specializzazione in Oncologia, ha lavorato in Inghilterra e negli Stati Uniti. Da ottobre 2005 è Direttore Scientifico di Humanitas e, dal 2014, docente di Humanitas University, di cui oggi è professore emerito. Da diversi anni è il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica internazionale. I suoi ultimi libri sono Non avere paura di sognare. Decalogo per aspiranti scienziati (La nave di Teseo, 2016), Bersaglio mobile (Mondadori, 2018), Il fuoco interiore. Il sistema immunitario e l'origine delle malattie (Mondadori, 2020) e I vaccini fanno bene (La nave di Teseo 2020, con Guido Forni, Lorenzo Moretta, Giovanni Rezza).



Villa Bogdano 1880



Alla guida di Villa Bogdano 1880 dal 2016 ci sono Domenico Veronese e l’amministratore Lucio Tessari, custodi responsabili e rispettosi. La Tenuta a corpo unico è delimitata da due fiumi e questa è una grande forza, perché negli anni Venti ha permesso di mantenere le caratteristiche originarie del terreno in un’enclave protetta ed incontaminata. Nei 110 ettari di vigneti, che affondano le radici in un terroir argilloso e calcareo, si privilegiano le rese basse, con grande attenzione alla tutela dei vigneti antichi e alla valorizzazione delle varietà autoctone. Oltre al Tai e alla Glera, ci sono vigneti di Refosco dal Peduncolo Rosso ed è stato reimpiantato la Malvasia. Queste scelte hanno permesso ai vini di Villa Bogdano 1880 di rafforzare la loro identità, aggiudicandosi prestigiosi riconoscimenti e trovando uno spazio definito nel mercato internazionale.



Per maggiori informazioni: www.villabogdano1880.it



In foto: da sinistra: Domenico Veronese, Alberto Mantovani, Elisabetta Sgarbi