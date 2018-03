Al via la quarta edizione del Gran Prix regionale di burraco

Appuntamento domenica 25 marzo presso la sede del Circolo Acli di Corinaldo in viale degli eroi 27.

CORINALDO – Parte da Corinaldo, domenica 25 marzo, la quarta edizione del Gran prix regionale di burraco.



L’iniziativa è organizzata dall’U.S. Acli Marche e dall’ASD burraco Valli Misa e Nevola.



La manifestazione è ormai un classico e sono stati centinaia gli appassionati che hanno partecipato alle varie tappe della manifestazione.



Si tratta di giocatori di regioni del Centro Italia ma anche dei numerosi turisti che, specie nel periodo estivo, sono presenti nel territorio della Regione Marche.



La prima edizione del Gran prix regionale di burraco dell’U.S. Acli Marche se l’è aggiudicata Massimiliano Mosca e la manifestazione si è svolta a Porto Potenza Picena, Recanati, Falconara, Pergola, Ostra, Castorano, Frontone, Lapedona ed Ascoli.



Al secondo posto ha chiuso Katia Vecchioni ed al terzo Simonetta Ippoliti.



Anche la seconda edizione della manifestazione se l’è aggiudicata Massimiliano Mosca con 403 punti, al secondo posto ha chiuso Adrio Maraschio con 392 e terza Cinzia Cirioni con 387.



Il secondo appuntamento con la manifestazione ha visto svolgersi le tappe a Falconara, Ascoli, San Benedetto del Tronto, Mondavio, Monteprandone, Recanati, Acqualagna, Corinaldo e Montecucco.



La terza edizione del Gran prix regionale di burraco dell’U.S. Acli Marche invece è stata vinta da Bruna Pierpaoli con 299 punti, secondo Giorgio Cervasi con 289 e terzo Massimiliano Mosca con 282.



Nel 2017 la manifestazione ha visitato San Benedetto del Tronto, San Lorenzo in Campo, Recanati, Ascoli, Moie, Monteprandone, Acqualagna e Ripe.



Domenica 25 marzo prenderà il via la quarta edizione della manifestazione che si svolgerà presso la sede del Circolo Acli di Corinaldo in viale degli eroi 27.



Il programma della manifestazione prevede lo svolgimento con la formula delle quattro partite: 3 mitchell e una danese (4 smazzate), l’accreditamento delle coppie alle 15,30 e l’inizio del torneo alle ore 16.



Su prenotazione è prevista una convenzione con il ristorante “Ai 9 tarocchi” a Corinaldo con un menù a prezzo agevolato per i partecipanti al torneo di burraco.



Per informazioni e per le iscrizioni alla manifestazione si possono contattare i responsabili di tappa Valerio (3271376882) oppure Giorgio (3388042856).