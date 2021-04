Al via la Special Academy per gli Executive Chef dei Resort di Uvet Hotel Company

Lo chef stellato Tiziano Rossetti terrà il corso di alta specializzazione in cui insegnerà nuove ed esclusive tecniche di cucina

Uvet Hotel Company, società del gruppo Uvet - polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility management ed eventi - specializzata nella gestione di hotel e resort in tutto il mondo, annuncia che già da oggi partirà la Special Academy dedicata agli chef dei propri resort. Uvet Hotel Company, in un’ottica di continuo miglioramento, ha promosso il corso di alta specializzazione che sarà diretto dal noto chef stellato Tiziano Rossetti.



La Special Academy si terrà a Urbino, splendida cornice patrimonio mondiale dell’Unesco, nell’Osteria L’Angolo Divino di Tiziano Rossetti da oggi a venerdì 26 marzo. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per gli executive chef selezionati che potranno imparare nuove ed esclusive tecniche di preparazione e presentazione dei piatti da poter replicare nella stagione estiva 2021. Gli chef, infatti, saranno i responsabili delle cucine del Santo Stefano Resort & Spa di La Maddalena, in Sardegna, dell’Infinity Resort & Spa di Tropea, in Calabria, del Mursia Resort & Spa di Pantelleria, del Baia dei Mulini Resort & Spa di Erice, del Falconara Resort & Spa di Butera e del Villaggio Cala la Luna nell’isola di Favignana in Sicilia, del Deep Blue Inn Resort di Marsa Alam, del Faarana Reef Resort di Sharm el-Sheik, in Egitto, del Gangehi Island Resort nelle Maldive, dell’Hotel Berna di Milano, del Kilindini Resort di Zanzibar in Tanzania e del Twiga Beach Resort & Spa a Watamu in Kenya.



L’obiettivo della Special Academy diretta dallo chef Tiziano Rossetti, stella Michelin nel 2002, è garantire una qualità della cucina molto alta agli ospiti dei resort di Uvet Hotel Company guidati da Beppe Pellegrino che potranno, così, assaporare pietanze rinnovate e uniche nell’aspetto e nel sapore, grazie anche all’apporto tecnico e logistico della Servipan, nota azienda pesarese di servizi alberghieri. Alla prima tappa di Urbino seguiranno gli altri appuntamenti dedicati alla pasticceria, alla panificazione e alla pizzeria della Special Academy di Uvet Hotel Company.



Lo chef Tiziano Rossetti, chiamato a dirigere la Special Academy, è nato a Rimini e dopo aver conseguito il diploma alberghiero nel 1988, ha intrapreso numerose esperienze formative al fianco di famosi chef in rinomati ristoranti italiani ed esteri. Tra gli altri, in particolare, a Baschi, in provincia di Terni, con Gianfranco Vissani e alla Locanda Solarola, in provincia di Bologna, con Bruno Barbieri. Dal 2010 è docente presso Alma, Scuola Internazionale di Cucina già diretta, in passato, da Gualtiero Marchesi, in tecniche di cucina e materie prime.



Società del gruppo Uvet - polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility management ed eventi - specializzata nella gestione di hotel e resort in tutto il mondo.

Le strutture gestite in totale sono 12: Baia dei Mulini Resort&Spa a Trapani, Deep Blue Inn Resort di Marsa Alam, Faarana Reef Resort di Sharm el-Sheik, Falconara Resort&Spa a Caltanissetta, Gangehi Island Resort delle Maldive, Hotel Berna di Milano, Infinity Resort di Tropea, Kilindini Resort di Zanzibar in Tanzania, Mursia Resort&Spa nell’isola di Pantelleria, Santo Stefano Resort nell’arcipelago della Maddalena, Twiga Beach Resort&Spa a Watamu in Kenya e Villaggio Cala la Luna nell’isola di Favignana.