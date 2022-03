Al via la terza edizione del Master Executive in Design, Creatività e Pratiche Sociali - Prosperità sostenibile per le organizzazioni - in partenza ad aprile 2022

Un percorso didattico del Politecnico di Milano, gestito da POLI.design in collaborazione con Accademia Unidee - Fondazione Pistoletto, che unisce design thinking, design strategico e arte per affrontare sfide di carattere sociale, ambientale ed economico. Partenza: aprile 2022 - Deadline iscrizioni: 8 marzo 2022 - Web Site: https://www.polidesign.net/it/formazione/cultural-heritage/master--design-creativita-e-pratiche-sociali/

Per il terzo anno Politecnico di Milano e Fondazione Pistoletto lanciano insieme il Master Executive in Design, Creatività e Pratiche Sociali – Prosperità sostenibile per le organizzazioni, gestito da POLI.design e Accademia Unidee, in partenza ad aprile 2022.



Fare della necessità di sostenibilità e responsabilità un’opportunità di sviluppo per le organizzazioni attraverso il design, che è progetto e costruzione di futuro, e attraverso l’arte, che è visione, anche radicale, e connessione, cioè capacità di fare sistema. È questo l’obiettivo del Master Executive in Design, Creatività e Pratiche Sociali, il percorso formativo dedicato a professionisti che intendono portare innovazione all’interno del proprio ambito lavorativo o aprire nuove prospettive imprenditoriali.



Dopo il successo della seconda edizione, che ha visto la partecipazione di studenti provenienti da tutta Italia e dall’estero, il Master si riconferma come occasione per le imprese di approcciarsi a temi attuali come innovazione, sostenibilità e responsabilità.



L’articolazione didattica integra le competenze del design con la capacità di interpretazione e pensiero dell’arte per la trasformazione sociale, e si sviluppa su proposte di pensiero critico, nozioni dell’economia e dell’organizzazione contemporanea e modelli di comunicazione inclusiva. Lo scopo è di fornire i metodi e gli strumenti necessari per rispondere alle sfide contemporanee attraverso l’utilizzo delle strategie che definiscono l’intero processo progettuale, dall’identificazione del problema allo sviluppo della soluzione. A queste competenze, saranno associate le conoscenze tecnico-economiche necessarie per valutare gli impatti sociali che potranno essere generati e per gestire futuri progetti imprenditoriali. In tal modo il Master si presenta come risposta immediata alla necessità di agire a breve termine, sottolineata anche dalle Nazioni Unite, che nell’Agenda 2030 hanno definito un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, che ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, noti come Sustainable Development Goals (SDGs).



Il percorso formativo è articolato in tre macroaree che forniscono una visione completa sul tema della sostenibilità e sulla sua applicazione: Design, arte e società; Marketing e management; Dinamiche sociali e nuove economie. Un programma estremamente ricco e formativo, in grado di garantire molteplici opportunità di impiego. Le figure in uscita potranno infatti avere il ruolo di facilitatore e progettista di innovazione responsabile, dall’imprenditoria nel campo della sostenibilità e dell’innovazione radicale e sustainability/socially oriented, alla consulenza, nel pubblico e nel privato, per agenzie e imprese, fino all’impiego dipendente nella pubblica amministrazione, nelle imprese manifatturiere e di servizi, in imprese multinazionali e ONG come esperto di corporate social responsibility.



I partecipanti saranno così in grado di accompagnare le organizzazioni, in cui già lavorano o si collocheranno, nel riorientamento alla prosperità sostenibile, declinando l’impegno sociale e ambientale in una professione e creando valore per le organizzazioni.



Lo svolgimento delle lezioni è stato pensato per facilitare chi lavora o ha altri impegni in contemporanea, dura 16 mesi, con una formula weekend (da venerdì a domenica) con cadenza ogni tre settimane circa e tre moduli intensivi (della durata di 6/7 giorni) dedicati a workshop e/o project work.



Carattere distintivo è la collaborazione fra due realtà, da sempre motori di innovazione, come Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, che dagli anni ’90 ha formato migliaia di facilitatori di trasformazione sociale in seno alle più diverse organizzazioni pubbliche e private, commerciali, industriali, del terzo settore, culturali, costruendo una comunità internazionale di artisti e innovatori sociali, e POLI.design, Società Consortile del Politecnico di Milano, che vanta un QS Rankings 2021 1° in Italia, 3° in Europa e 5° al mondo nella categoria Art & Design.



Anche quest'anno il master è stato certificato e convenzionato dall’INPS come master universitario finalizzato a garantire alta formazione e aggiornamento professionale qualificato per dipendenti della pubblica amministrazione. Sono dunque disponibili 3 borse di studio riservate a dipendenti dell’amministrazione pubblica a copertura totale del costo di partecipazione. Tutti i dettagli, sono disponibili sulla pagina INPS dedicata.



Inoltre, grazie all’importante rete di sponsor che anche quest’anno ha scelto di sostenere il programma, vengono offerte ulteriori agevolazioni alla frequenza a copertura parziale del costo di partecipazione.



I bandi, disponibili sul sito di Accademia Unidee, sono promossi dalla rete delle Ambasciate del Terzo Paradiso, Banca Patrimoni Sella, Coripet e illycaffé.

Sono inoltre partner del master: Città Studi Biella, Humana, Movimento Mezzopieno, Osservatorio Socialis, SocialFare.



Per ulteriori informazioni sulla didattica e sulle modalità di iscrizione del Master in Design, Creatività e Pratiche Sociali, visitare www.polidesign.net/it/formazione/cultural-heritage/master--design-creativita-e-pratiche-sociali/ e https://accademiaunidee.it/it/corso/master-design-creativita-e-pratiche-sociali/.



ph fonte ufficio stampa