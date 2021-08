Al via Turin wellness weekend nell'elegante Borgo Gran Madre LifeStyle (TO)

Il 18 e il 19 settembre il movimento mondiale World Wellness Weekend approda a Torino e il Borgo della Gran Madre si trasforma nel “Village of Wellness”

Gran Madre Life Style, ovvero uno dei quartieri più prestigiosi e rinomati di Torino ha aderito con entusiasmo al World Wellness Weekend come “Borgo del Benessere”. L’incontro ha dato vita ad un evento destinato a diventare un appuntamento annuale con la città. Turin Wellness Weekend



“In qualità di Ambasciatrice del World Wellness Weekend per il Piemonte e la Liguria, sono felice di avere coinvolto uno dei quartieri più prestigiosi e rinomati di Torino in un evento mondiale dedicato al “Benessere” – dice Cinzia Galletto Direttore Artistico del Turin Wellness Weekend.

World Wellness Weekend è un movimento mondiale votato alla divulgazione della cultura del benessere. Per la quinta edizione quest’anno, oltre 130 paesi e 950 città in tutto il mondo prenderanno parte all’evento annuale che, nel fine settimana del 18 e 19 settembre, parteciperanno con migliaia di attività sicure, gratuite, divertenti e significative.



In linea con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare con il terzo – “Buona salute e benessere per tutti” –, tutte le strutture s’impegneranno ad assicurare che le attività previste siano in linea con le promesse di #WellnessforAll e #WellnessbyAll.



Sotto la Direzione Artistica di Cinzia Galletto, nel fine settimana del 18 - 19 settembre l’elegante borgo ai piedi della collina torinese prenderà vita nel segno del “wellness”. Le vie attorno alla Gran Madre si animeranno con spazi espositivi e aree dedicate a spettacoli, dimostrazioni e conferenze con l’intento di divulgare discipline, filosofie e arti afferenti al mondo del “benessere”.



Il pubblico potrà prendere parte gratuitamente a sessioni di Kundalini Yoga, Bioenergetica, sperimentare l’aromaterapia e il metodo Feldenkrais con passeggiate “consapevoli” lungo il Po, oltre a momenti esperienziali con le vibrazioni delle Campane Tibetane e del Gong assistere ad Art performances e scoprire i segreti delle Danze orientali.

La domenica pomeriggio, da non perdere l’esibizione organizzata da AssoSauna con il coinvolgimento di alcuni dei migliori maestri nazionali di Sauna sul palco per far conoscere l’antico rituale del Aufguss, a seguire un collegamento con Italian Sauna Festival organizzato per WWW in alcune delle spa più prestigiose in tutto il territorio italiano.



La manifestazione è organizzata da To Be Event e Blu Communication.



World Wellness Weekend è stato creato per consentire alle persone di esplorare e conoscere in maniera empirica i cinque pilastri del benessere: 1. Sonno e Creatività; 2. Nutrizione e Immunità; 3. Movimento e Vitalità; 4. Consapevolezza e Serenità; 5. Ricerca Interiore e Inclusione. L’obiettivo è arrivare ad una lenta ma consapevole trasformazione degli stili di vita verso un futuro più sostenibile per l’uomo e per l’ambiente. In linea con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare con il terzo – “Buona salute e benessere per tutti” –, tutte le strutture partecipanti si impegnano ad assicurare che le attività previste siano coerenti con le promesse di #WellnessforAll e #WellnessbyAll. Al fine di garantire i massimi livelli di inclusività e sicurezza possibili.



WWW nel resto d'Italia

Tra le novità della quinta edizione italiana del World Wellness Weekend, la squadra degli sponsor da il benvenuto alla Val di Fiemme, il primo territorio del Trentino Alto Adige a prendere parte in maniera attiva e decisa al progetto con un programma che punta a coinvolgere l’intera vallata.Vera e propria culla del benessere abbracciata dalle Dolomiti e dalla Foresta dei Violini, la valle si unisce a grandi eccellenze italiane già note nella cornice del World Wellness Weekend, come il produttore di soluzioni per Spa e centri benessere Lemi, il brand di phytocosmetica professionale Vagheggi e la forlivese bbspa&partners, realtà specializzata in servizi di consulenza a 360° per il settore Wellness & Spa. Ci saranno diversi eventi nelle principali regioni italiane coinvolte fra le altre le regioni di Toscana, Lazio, Lombardia e Sardegna.



“Le sfide che abbiamo affrontato nell’ultimo anno e mezzo hanno reso più che mai evidente l’assoluta importanza di uno stile di vita orientato al benessere. In questo senso, la quinta edizione del World Wellness Weekend non vuole essere solo una celebrazione del buon vivere, ma un momento di riflessione dedicato alla condivisione di valori per ripartire e ricostruire una quotidianità più consapevole e attenta.” – Régis Boudon-Doris, Ambasciatore in Italia del World Wellness Weekend.