Appuntamento ad Altidona con U.S. Acli Marche e Dspin

ALTIDONA – Dopo il successo della prima tappa di “Valdaso Tour”, iniziativa di promozione della salute dei cittadini, da lunedì 23 luglio prenderà il via una nuova manifestazione che rientra nel progetto regionale “Sport senza età” sostenuta dall’Asur Marche ai sensi della DGR 1118/2017.

Dalla collaborazione tra U.S. Acli Marche, ASD Dspin di Marina di Altidona, Comune di Altidona, Acli e Fap Acli nasce infatti il progetto “Walking on the beach” che si svolgerà tutti i lunedì alle ore 7 (tranne quando piove) con partenza da piazzale Verdi (antistante la palestra Dspin a Marina di Altidona.

La partecipazione al progetto è gratuita, si consiglia di portare scarpe da ginnastica, telo, spugna e costume da bagno.

“L’attività fisica o una semplice camminata in acqua o in spiaggia – dicono i promotori della manifestazione – rappresentano un utile e gratuito strumento di diffusione tra i cittadini di stili di vita corretti. Nel mondo purtroppo l’inattività fisica causa più di 3 milioni di morti ogni anno, proprio per questo invitiamo i cittadini a partecipare a questa iniziativa. Nel corso del recente Congresso nazionale della Società italiana per la prevenzione cardiovascolare è stato evidenziato ancora una volta che la sedentarietà è un deleterio e pericoloso fattore di rischio per la salute: una

Sulla pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche e sul sito www.usaclimarche.com possono essere ottenute ulteriori informazioni sull’iniziativa. In alternativa è possibile contattare la referente progettuale ed “anima” dell’iniziativa Daniela al numero 3391084448.