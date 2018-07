Alba Wine Tours, Travel Langhe inaugura ufficialmente il nuovo sito web

Alba Wine Tours, agenzia di Tours enogastronomici in Piemonte. Travel Langhe, Roero e Monferrato scoprendo le bellezze dei territori patrimonio dell'Unesco

Oltre 350 tour organizzati nelle Langhe e 1000 turisti accolti fra le bellezze del Piemonte dal 2016 ad oggi.

L'intento di Alba Wine Tours è proprio quello di diffondere fra i turisti la cultura del vino, l'importanza del rispetto del territorio e l'amore per la terra.

Finalmente è online il sito Albawinetours.com che permetterà ai turisti di trovare il miglior Tour Travel Langhe, richiedere un servizio Taxi personalizzato fra Asti, Alba, Barolo, Barbaresco, Neive e zone limitrofe.



Alba Wine Tours, Travel Langhe



Oltre 6 tours interamente personalizzabili e dedicati a scoprire i paesi più belli delle Langhe, come Barolo, Barbaresco e Neive. Stefano Attolini sarà la guida locale che condurrà i clienti fra le migliori cantine produttrici di vino

L'offerta dei tours enogastronomici è dedicata prettamente ad un pubblico straniero.



Ogni turista potrà condividere momenti indimenticabili e comprendere come viene prodotti il vino. Assaggiare i prodotti tipici locali, partecipare alla caccia al tartufo e prendere parte a corsi di cucina.



- Barolo and Barbaresco wine tour, 2 days

- Barolo and Barbaresco Valley Tour

- Best Barbaresco winery and vineyard tour

- Barolo Wineries Tour, 1 day Langhe Experience

- Piedmont food and wine day tour Langhe

- Truffles hunting tour Alba, Italy

- Italian Cooking Lessons in Alba