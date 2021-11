Alce Nero presenta LE CESTE REGALO per il Natale 2021

Le ceste regalo per il Natale 2021 di Alce Nero - il marchio di agricoltori e trasformatori biologici impegnati dagli anni ’70 nel produrre cibi buoni, frutto di un’agricoltura che rispetta la terra e la sua fertilità.

Natale 2021

CESTA GRAN NATALE CON PANDORO ALCE NERO

Protagonista di questa cesta natalizia è il Pandoro Classico Alce Nero. Preparato con solo lievito madre, viene lavorato per oltre 48 ore nel rispetto della tradizione dolciaria italiana. Completano la cesta le mandorle ricoperte di cioccolato, la passata di pomodoro, i frollini al cacao con le gocce di cioccolato, la composta di albicocche, le lenticchie, l'olio extra vergine di oliva e molti altri prodotti.

Euro 44,10



CESTA BUON NATALE CON PANETTONE ALCE NERO

Il Panettone Classico con uvetta e scorze d’arancia candite Alce Nero è il protagonista di questa cesta natalizia. Preparato con lievito madre, viene lavorato per oltre 50 ore nel rispetto della tradizione dolciaria italiana. Completano la cesta la crema di mandorle, i torroncini morbidi nei gusti mandorle e nocciole, i rigatoni di semola di grano duro Cappelli coltivato nei Parchi della Toscana, la passata vellutata di pomodoro giallo, la composta di frutti di bosco e molti altri prodotti, per un dono ricercato. Euro 54,50



CESTA I CLASSICI ALCE NERO

La cesta I Classici Alce Nero è pensata per chi è attento alla propria alimentazione, senza rinunciare al gusto. Compongono la cesta la golosa crema di nocciole, una deliziosa composta di fichi e limoni, l’inconfondibile aroma del caffè 100% arabica o ancora, la passata di pomodoro, le penne di grano duro Cappelli e tanto altro. Euro 34,74



CESTA LA COLAZIONE GIUSTA ALCE NERO

La cesta "La colazione giusta" Alce Nero è un dono perfetto per un Natale ancora più "giusto". Composta da prodotti certificati Fairtrade tra cui la tavoletta di cioccolato al latte, la crema di nocciole Ciokocream, i frollini al cacao con fave di cacao, il caffè moka 100% arabica e lo zucchero di canna integrale. Euro 16,20



CESTA RE-CIOK ALCE NERO

Un cofanetto speciale, realizzato su disegno originale di Alce Nero, in edizione limitata. Contiene tre tavolette di cioccolata: latte, latte con nocciole ed extra-fondente con fave di cacao, tutte biologiche. Un kit che non è un semplice contenitore, ma una scatola con una seconda vita: è stata creata infatti per essere utilizzata e poi rimontata al contrario per diventare un nuovo e colorato contenitore. Euro 8,45



Ceste e prodotti in vendita a partire dal 8 novembre 2021 solo su https://www.alcenero.com/collections/regali-e-ricorrenze

*La foto della cesta è a scopo illustrativo



Alce Nero

Alce Nero è il marchio di agricoltori e trasformatori biologici impegnati dagli anni ’70 nel produrre cibi buoni, frutto di un’agricoltura che rispetta la terra e la sua fertilità. Da 40 anni Alce Nero percorre la strada del biologico: si dedica alla produzione di un cibo proveniente da campagne libere da erbicidi e pesticidi, custodite e coltivate ogni giorno con rispetto. Un’agricoltura di tradizioni immutate e di innovazione, in equilibrio tra nuove tecnologie, sperimentazione di ricette ed ingredienti, e i rigorosi disciplinari che il biologico autentico impone. I prodotti biologici Alce Nero, più di trecento, sono semplici e quotidiani. Sono prodotti che non hanno dimenticato il gusto, il piacere di riunirsi attorno alla stessa tavola, di essere condivisi. I prodotti coltivati e trasformati in Italia, così come quelli del biologico Fairtrade. Prodotti biologici, tutti. Tutti in equilibrio con la terra.

alcenero.com