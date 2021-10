ALDI celebra il World Vegan Day il 1° Novembre con i prodotti della marca Just Veg!, gusto e qualità per tutte le esigenze

· La marca Just Veg! offre una vasta scelta di prodotti per tutti coloro che seguono una dieta vegetariana o vegana e per chi vuole sperimentare nuove ricette · Dall’antipasto al dolce, un assortimento ricco di gusto con proposte selezionate con cura e provenienti da fornitori specializzati

ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, celebra il World Vegan Day, la giornata internazionale dedicata all’alimentazione vegana che ricorre ogni 1° novembre. Per l’azienda, è un’occasione speciale per confermare il proprio impegno nel soddisfare i bisogni e le esigenze specifiche di tutti i suoi clienti, a partire dalle scelte alimentari.



Just Veg! è la marca che ALDI ha pensato per accompagnare i consumatori vegani e vegetariani nelle loro scelte consapevoli, ma anche per tutti i clienti che vogliono rendere più variegata la propria dieta. Ogni prodotto, selezionato con cura dai collaboratori ALDI, proviene da fornitori di fiducia specializzati.



Piatti pronti, antipasti, primi e secondi, fino ai gelati: con Just Veg è possibile realizzare un menù vegano o vegetariano, in grado di sorprendere, per il gusto e la qualità delle materie prime, anche i palati più esigenti. Senza rinunciare alla convenienza, come promesso dal “PREZZO ALDI”.



Per celebrare il World Vegan Day all’insegna del gusto, ALDI propone le Cotolette, i Burger di soia, a base di soia non OGM, i Nuggets e le Polpette vegetali, preparati con soia e frumento. Per un pranzo take-away o per farcire panini e tramezzini, l’ideale è l’Affettato Vegetariano Assortito senza carne, disponibile nelle varianti classico, piccante, con peperoncino e con cetrioli.



Inoltre, ALDI ha inserito diverse referenze vegan anche all’interno dell’assortimento delle altre marche. Infatti, Natura Felice, la marca che offre tutto il buono del biologico, propone il BIO Tofu, proposto nelle declinazioni al naturale, affumicato e alle olive, da agricoltura biologica controllata.



Seguire una dieta vegana o vegetariana, riducendo il consumo di carne, ha inoltre un risvolto sostenibile e un effetto positivo anche sulla salute e sul pianeta. L’utilizzo abituale di prodotti vegani, infatti, consente di limitare maggiormente l’utilizzo di acqua, risorse e suolo rispetto ai livelli dei sistemi produttivi dei cibi di origine animale, minimizzando, di conseguenza, anche le emissioni di CO2.



Festeggia il World Vegan Day con ALDI: qualità e convenienza, per soddisfare ogni esigenza dei clienti!