Alessandra Angelini: Incidere con la luce

Creazione e stampa di matrici a rilievo con metodologie ecosostenibili. Workshop di stampa con matrici fotopolimeriche a cura di Alessandra Angelini, artista e docente di Grafica d'Arte presso l'Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.

Il Sole, la Luce, il Segno, sono i temi che animano questo gruppo di lavoro. L'incisione di matrici fotopolimeriche, attraverso i raggi UV contenuti nella luce solare, permette infatti agli artisti di creare liberamente le loro opere attingendo a un’ampia gamma di modalità espressive senza ricorrere all’uso di acidi o sostanze nocive per la salute. Durante il workshop si sperimenta l'incisione a rilievo su lastre fotopolimeriche, una tecnica che consente di ideare segni e immagini in maniera diretta sulla lastra, sfruttando anche la luce del sole e intervenendo in maniera creativa in fase di stampa. Le matrici ottenute si possono stampare su diversi supporti quali la carta, la stoffa, il piallaccio di legno e altro. La tecnica proposta, assai innovativa e creativa, nasce negli Stati Uniti dove Alessandra Angelini si è suo tempo recata per frequentare dei seminari specializzati.



Domenica 29 settembre 2019, ore 10.00-19.00, 8 ore, I livello (per chi approccia per la prima volta)



PROGRAMMA:

Mattina (10.00 – 14.00):

• Breve introduzione teorica sull'incisione artistica dei fotopolimeri attraverso i raggi UV e visualizzazione di alcune opere originali

• Laboratorio con dimostrazioni pratiche sulle fondamentali metodologie d’impressione a rilievo delle matrici:

- in cavo con interventi grafici e pittorici realizzati direttamente su lastra

- impronte di oggetti e trasferite su lastra fotopolimerica



Pausa pranzo (14.00 – 15.00) - i corsisti possono restare in atelier



Pomeriggio (15.00 – 19.00):

• Si sperimentano tutte le diverse modalità di stampa delle matrici realizzate (mediante l'utilizzo del torchio calcografico), con la creazione di opere grafiche personalizzate:

- stampa in bianco e nero

- stampa a colori (doppia battuta) che consente di ottenere interessantissime variazioni cromatiche

- stampa a secco (gaufrage) che, sfruttando i rilievi della lastra, permette la realizzazione di opere dall'aspetto materico tipico del bassorilievo







Ogni partecipante verrà assistito singolarmente in tutti i passaggi, dalla realizzazione delle lastre alle stampe, sia dalla docente Alessandra Angelini, sia da Veronica Longo (ulteriore supporto per offrire un’assistenza completa).

Per la delicatezza dei procedimenti e con l'obiettivo di sperimentare tutte le modalità elencate, si lavorerà su matrici di piccolo formato, 10 x 10 cm circa, con l'eccezione dell'ultima lastra di 15 x 20 cm. Al termine della giornata, ogni artista avrà realizzato, oltre alle matrici, le stampe per ogni tecnica sperimentata.



IL CORSO È RISERVATO AI SOCI ED È PER UN NUMERO MASSIMO 10 PARTECIPANTI. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Chi è interessato dovrà avvisarci ALMENO il giorno prima, affinché si possa attivare la polizza assicurativa sugli infortuni. A conclusione del workshop viene rilasciato un attestato di partecipazione.

I materiali sono forniti dall’atelier, tutte le matrici e le stampe prodotte resteranno di proprietà degli studenti.



Vi consigliamo di seguirci su Facebook per tutti gli aggiornamenti su orari, foto, materiali, ecc... Il link è questo: https://www.facebook.com/events/406397786683705/ed è pubblico, pertanto E’ POSSIBILE VISUALIZZARNE I CONTENUTI ANCHE SE NON SI E’ ISCRITTI SU FB.



Un giorno intenso con due insegnanti specializzate a vostra totale disposizione, un'esperienza altamente qualificante, un modo unico per far parte di questo fantastico mondo dell’incisione ecologica e sperimentale, a pochi passi da casa. Assolutamente da non perdere: vi aspettiamo numerosi per condividere un'esperienza esaltante!





ALESSANDRA ANGELINI

Nasce nel 1953 a Parma, si diploma in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, dove dal 2005 è titolare della cattedra di Grafica d'Arte. La sua ricerca artistica è rivolta a diversi linguaggi espressivi: pittura, grafica, scultura e fotografia. Interessata alle connessioni tra Arte, Scienza e nuovi materiali, da tempo conduce ricerche tra manualità e tecnologia. Ha collaborato con varie istituzioni scientifiche internazionali, esponendo in Italia, Stati Uniti, Australia, Cina, Europa (Germania, Gran Bretagna, Portogallo, Estonia, Polonia, Spagna, Svizzera, Bulgaria). Sue opere sono presenti nelle collezioni d’importanti musei italiani ed esteri. www.alessandraangelini.org



INFO: Atelier Controsegno, Via Napoli 201, La Pietra (lungomare Bagnoli, presso stazione Cumana Dazio)

339.8735267 - controsegno@libero.it - www.controsegno.com - FB: AtelierControsegno