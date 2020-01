Alex Casini in radio con “Meant to be” (feat. Joey Busse)

Già disponibile nei digital store.

In radio “Meant to be”, il nuovo singolo del noto dj viareggino Alex Casini (feat. Joey Busse). Mix e Master realizzati presso LF Studio Recording. La canzone, pop dance, è accompagnata dal videoclip, realizzato da Studio Casini - Viareggio.

“La vita spesso ci pone difronte alla realtà della nostra esistenza e ciò che ci mostra non è sempre ciò che saremmo voluti essere, ma la nostra occasione per riscattarci è sempre dietro l’angolo; basta un buon motivo, o qualcuno che ci faccia recuperare la fiducia in noi stessi, per trasformarci e rimetterci in gioco”.



Biografia

Inizia la sua carriera professionale come deejay nella movida versiliese. Eclettico nella sua formazione musicale che lo ha portato a sperimentare vari generi che spaziano dalla musica Pop all’ Elettronica ovviamente come dj, ma anche come autore/arrangiatore e come direttore d’orchestra. Vince diversi premi in rassegne e festival organizzati in Toscana fino ad approdare nella filmografia nazionale con un brano inserito del film “Maremmamara” di Lorenzo Renzi.

Numerose sono state le produzioni inserite anche in compilation nazionali ed Interazionali.

Ultime uscite discografiche: “Epic” feat. Stefania Secci Rosa, “Push It”e “We are stars” uscite con etichetta canadese oltre a “Not in love” e molti remix come “Amanhà no Mar” feat. Suzy (cantante del Portogallo all’Eurofestival 2014) scritta da Davide Zaccaria; “L’estate ci porta altrove” di Valentina Borchi. Per quanto riguarda le produzioni Deep e Tropical House il cd “Change” scritto con Paolo Massamatici e selezionato da siti specialistici americani insieme a grandi nomi della musica elettronica.



www.alexcasini.eu