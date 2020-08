All About Puglia finalmente online

Cosa fare in Puglia? Cosa vedere? Rimani incantato dalla cucina Pugliese o dagli eventi durante l'anno. Mare, montagna, relax e avventura.

Viaggiare in Puglia vi regalerà infinite emozioni. Si tratta di una terra unica e affascinante, ricca di luoghi da scoprire. Prima di organizzare i vostri itinerari in Puglia sarà utile scegliere quale luogo fa più al caso vostro: il Gargano con le sue alte e bianche scogliere, l’altopiano della Murgia sovrastato dal Castel del Monte; le gravine con i suoi insediamenti del passato; la valle d’Itria con i trulli, gli ulivi e i muretti a secco; e infine il Salento con le sue spiagge dorate e il mare limpido. Ci sono tantissimi luoghi dove andare in Puglia, e pian piano potreste esplorarli tutti perché ogni posto merita di essere vissuto. Viaggiare nella nostra regione sarà indimenticabile. Se non sapete cosa fare in Puglia, nel nostro sito troverete tutto ciò di cui avrete bisogno, potrete scegliere se scoprire il ricco passato della nostra regione ed inseguire le testimonianze lasciate dalle diverse dominazioni. Oppure camminare tra i diversi vicoli dei borghi dove sembra che il tempo non sia mai passato e potrete scoprire i sapori più profondi della nostra bellissima regione. Infine potrete prendere parte ai diversi eventi in Puglia, feste musicali come il Locus ad Alberobello, eventi unici come il Red Bull Cliff Diving a Polignano, oppure ancora le diverse sagre di paese dove poter assaggiare i prodotti tipici di ogni località, ed infine potrete scoprire la forte tradizione cristiana attraverso le feste patronali colorate dalle rinomate luminarie pugliesi. Insomma viaggiare in Puglia lascerà il segno nelle vostre esperienze.



