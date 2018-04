All’Enoteca Regionale di Broni riflettori puntati sul Parco del Ticino, scrigno di eccellenze enogastronomiche

Riflettori puntati sul Parco del Ticino e sulla sua produzione agricola, dal riso allo storione: chiude in bellezza la rassegna enogastronomica partita lo scorso 24 Febbraio all’Enoteca Regionale di Lombardia in Oltrepo. Un appuntamento per conoscerne le eccellenze attraverso i produttori e nell’interpretazione dello chef Daniele Mascherini Sapori di Lombardia all’Enoteca Regionale di Broni 21-22 Aprile 2018: “Il Parco del Ticino, scrigno di ricchezze enogastronomiche” Via Cassino Po, Broni (Pv) http://www.enotecaregionaledellalombardia.it/ Agenzia Reclam 347 7264448 (info e prenotazioni ai numeri 0385 833820 - 338 5065612 - 347 7264448)

Il Parco Lombardo del Ticino è stato il primo parco regionale d’Italia, nato nel 1974 per difendere il fiume e la sua biodiversità dall’avanzare dell’industrializzazione e dell’edilizia. Un parco che racchiude una produzione agricola variegata: dal riso allo zafferano alla trota, allo storione.

A questo scrigno di eccellenze agricole e ittiche è dedicato il terzo week-end di aprile; un appuntamento, quello all’Enoteca Regionale di Lombardia in Oltrepo Pavese, che chiude la rassegna “Sapori di Lombardia” iniziata lo scorso 24 Febbraio e dedicata al meglio della produzione agricola lombarda in questo 2018 che celebra l’Anno del Cibo Italiano.

Sabato 21 e domenica 22 Aprile l’Enoteca propone una cena ed un pranzo a tema (40 e 30 euro, dettagli e prenotazioni ai numeri 0385 833820 - 338 5065612 - 347 7264448). Mascherini, resident chef, delizierà i golosi con un menu che comprende tra gli altri risotto Carnaroli ai piselli freschi e ragù di storione, filetti di trota con arance e verza lessata e bavarese al formaggio con fragole e lamponi. Un menu che prevede abbinamenti a vini rigorosamente del territorio.

Domenica 22 Aprile dalle 10 l’Enoteca ospiterà anche un farmers’ market con la produzione agricola ed ittica del Parco del Ticino. Un’occasione per conoscere i produttori ed assaggiare – e magari portarsi a casa - quanto racchiuso in questo scrigno di eccellenze: solo per citarne alcuni lo zafferano, la trota rosa del Ticino, lo storione, formaggi e salumi.



L’Enoteca Regionale della Lombardia in Oltrepò ha sede nella suggestiva cascina di Cassino Po a Broni e nasce per effetto del decreto della Regione Lombardia n° 12370 del 18.12.2014 con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le produzioni enologiche e agroalimentari d’eccellenza lombarde regionali, con particolare riguardo ai prodotti a marchio DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, SGT e di qualità biologica. L’Enoteca nasce per diffondere la cultura del vino ad un pubblico ampio e rappresenta tutte le cantine delle etichette esposte sui propri scaffali la vendita dei vini viene effettuata agli stessi prezzi presenti nei singoli punti vendita delle cantine stesse. Completano l’Enoteca una grande sala conferenze attrezzata per meeting, congressi e presentazioni, il caveau di affinamento per i vini che necessitano di maturazione ed invecchiamento particolari , un’ampia sala degustazioni e il Bistrot dell’Enoteca, con piatti unici e particolari realizzati con le eccellenze agroalimentari lombarde.