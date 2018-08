Alla conclusione il progetto di attività fisica a Venarotta e Palmiano

La partecipazione alle attività è gratuita ed aperta a cittadini di ogni età

Si avvia alla conclusione il progetto di promozione dell’attività fisica che si sta svolgendo nel territorio dei comuni di Venarotta e Palmiano e che si concluderà questa settimana.



Le varie attività rientrano nell’ambito del progetto “Ricostruire le comunità” e vengono realizzate da U.S. Acli provinciale (col sostegno di Banca Intesa San Paolo), Comune di Venarotta e Comune di Palmiano ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 443/2017 (misura 13) della Regione Marche.



Nel pomeriggio di giovedì 30 agosto è in programma il corso di ginnastica dolce che si svolge alle ore 19,15 presso i campi da tennis di Castel San Pietro di Palmiano.



In serata, invece, nuovo appuntamento con “Salute in cammino Venarotta” con una camminata che prenderà il via davanti alla sede provvisoria del municipio in via Giorgi alle 21 e che durerà all’incirca un’ora.



Venerdì 31 agosto, invece, corso di ginnastica dolce alle ore 19,30 presso il gazebo sopra la piscina comunale a Venarotta.



La partecipazione alle attività è gratuita ed aperta a cittadini di ogni età, la direzione tecnica è affidata al professor Alessandro Esposto.



Per maggiori informazioni si possono contattare i referenti organizzativi Andrea Trenta (3480190261), Patrizio Testa (3357685999) o la segreteria U.S. Acli (3495711408).