Alla Douja d'Or l'enoteca dei vini piemontesi più grande d'Italia

Piazza San Secondo - Asti. Douja d'Or. Fino al 3 otttobre.

Il Piemonte è la regione italiana che ha il più alto numero di vini DOGC (18) e DOC (41).

Il suo vino è conosciuto e amato in tutto il mondo, con un valore di export di oltre un miliardo di Euro (circa il 18% dell’export vini nazionale).

Ed è proprio il vino il protagonista della Douja d’Or, la festa che fino al 3 ottobre animerà le strade, le piazze e i palazzi di Asti e le colline del Monferrato, patrimonio UNESCO.

Dedicata a tutti i winelovers e assolutamente da non perdere all’interno della rassegna, oltre a degustazioni, masterclass, incontri e appuntamenti, l’ENOTECA DELLA DOUJA, la più grande enoteca di vini del Piemonte di tutta Italia.

Migliaia di bottiglie, oltre 500 etichette per conoscere, scoprire e acquistare tutti i profumi, i colori e i sentori del vino piemontese.

Uno spettacolo per gli occhi, un tripudio per il palato.