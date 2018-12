Alla Parrocchia di “M. SS. Annunziata e S. Antonio frenetica attesa per il II Concerto per Durante.

Alla Parrocchia di “M. SS. Annunziata e S. Antonio con il II Concerto per Durante. Grande attesa per il quinto appuntamento della kermesse “Durante Natale Festival 2018”, in programma alle ore 18:30 con il “II Concerto per Durante” alla Parrocchia di M. SS. Annunziata e S. Antonio di Frattamaggiore (NA) a cura degli Istituti G. Genoino - G. Marconi.

La manifestazione, a cura dell’Amministrazione Comunale di Frattamaggiore e finanziata dalla Regione Campania, che ha già registrato ampi consensi per i precedenti appuntamenti previsti in calendario continua con successo di affluenza di visitatori, che hanno dimostrato grande interesse e apprezzato il fitto programma proposto.



Continuando sulla strada del successo, non manca l'attesa per il quinto appuntamento di questa rassegna tutta natalizia, costituito dal concerto che vedrà protagonista il coro degli allievi degli Istituti G. Genoino - G. Marconi.



Anche in questo concerto sarà dato spazio alle aspirazioni giovanili e alle singole capacità di trasmettere il proprio patrimonio di idee e contenuti, trasformandolo in un’occasione di confronto, di esperienza e di conoscenza.



La rassegna, la cui comunicazione è affidata alla consolidata professionalità della “F.K. Mediaservice”, tornerà per il prossimo appuntamento mercoledì 19 Dicembre 2018, alla Parrocchia SS. Assunta, alle ore 18:30, con “III Concerto per Durante” a cura della scuola M. Stanzione di Frattamaggiore (NA).