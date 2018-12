Alla parrocchia di San Ciro a Frattamaggiore con la Corale Santa Caterina Volpicelli

Giovedì 27 Dicembre alle ore 20,30 presso la Parrocchia di San Ciro di Frattamaggiore, si terrà una serata a tutto Gospel a cura della Corale Santa Caterina Volpicelli, “Katie Gospel Choir” diretta ed organizzata dal M° Antonio Capasso, nell’ambito della rassegna “Durante Natale Festival” la cui direzione artistica è stata affidata al M° Giuseppe Monetti.

La corale Santa Caterina Volpicelli nasce nell'anno 2000 in occasione della cerimonia di riconoscimento della Venerabilità della attuale Santa Caterina Volpicelli.

In quella occasione ha cantato in piazza San Pietro a Roma davanti al Papa dell'epoca San Giovanni Paolo II. Ancora nel 2008 è chiamata a cantare nella stessa piazza San Pietro davanti al Papa successivo, Benedetto XVI in occasione della canonizzazione della Santa di cui porta il nome.

È definita come la corale ufficiale della congregazione delle "Ancelle del Sacro Cuore di Santa Caterina Volpicelli" e svolge la sua abituale attività di animazione liturgica presso la Basilica di San Sossio in Frattamaggiore (Napoli).

A questa attività, da circa cinque anni, affianca quella del canto Gospel nella veste di "Katie Gospel Choir" eseguendo un repertorio di brani Spirituals e brani Gospel legati sia a repertorio tradizionale, sia al "modern Gospel". Si compone di 15 elementi variabili, nel senso che l'organico si amplia a seconda delle delle occasioni e stagioni del coro, accogliendo di volta in volta nuovi elementi che con entusiasmo vogliono partecipare.

Lo scopo è quello di cantare la FEDE CRISTIANA IN GESÙ CRISTO con modalità del tutto differenti dal canto liturgico tradizionale.

Qui la medesima gioia ed entusiasmo del Credere in Gesù Cristo, è espressa con modalità proprie del Gospel, attraverso gestualità corporee danzanti, ritmi intensi e melodie forti che danno corpo ai testi delle canzoni che sono intrisi di preghiere ed esperienze concrete di liberazione e gioia vera derivati Fede in Gesù Salvatore.

Fondatore, direttore e arrangiatore è il Maestro Antonio Capasso.



Un concerto di musica sacra, con un programma di musica corale dove sarà protagonista la Corale Santa Caterina Volpicelli, “Katie Gospel Choir”.



La manifestazione, a cura dell’Amministrazione Comunale di Frattamaggiore e finanziata dalla Regione Campania, la cui comunicazione è affidata alla consolidata professionalità della “F.K. Mediaservice”, tornerà per il prossimo appuntamento sabato 29 Dicembre alle ore 20:30 al Teatro De Rosa per il concerto “da Durante ad Oggi” a cura del M° Luigi Fichera.