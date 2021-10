Alla scoperta del Beery Christmas 2021 il calendario dell’avvento in formato extra large e tutto da degustare quest’anno 25 birre per 24 giorni

Svelate le prime 4 referenze una è italiana e realizzata da Birra del Borgo

Dal 2013 (anno della prima edizione del Beery Christmas) ad oggi, oltre 400.000 consumatori in tutta Europa hanno degustato la selezione di birre del Calendario dell’Avvento più originale che c’è. Quest’anno gli appassionati resteranno ancora più appagati: 25 birre per 24 giorni, da scoprire day by day in attesa del Natale. Una selezione importante che rappresenta il risultato di un anno di lavoro e di ricerca del team di HOPT, key player europeo nella vendita di birra online, per ricercare i birrifici più innovativi capaci di realizzare referenze in esclusiva per essere parte di questo special pack.



Così come le caselline del Calendario dell’Avvento si scoprono una ad una, le singole birre del calendario HOPT saranno svelate e raccontate dal 1° al 24 dicembre sul sito attivo tramite il QR code presente sulla confezione del Beery Christmas. Giorno per giorno sarà possibile conoscere contenuti speciali relativi a ciascuna referenza e alla passione che l’ha concepita. Non mancheranno aneddoti e curiosità, oltre a spunti e suggestioni su come gustarla al meglio a partire dal bicchiere, passando per la temperatura di servizio, per arrivare al food pairing. Un’esperienza unica per tutti i beerlovers.



Aspettando il 1° dicembre, HOPT anticipa 4 birre del suo calendario, una è italiana. Scopriamole insieme.



Da Borgorose in provincia di Rieti:

Trap Yeast del birrificio Birra del Borgo

Una birra intensa, ispirata alla terra, che nasce tra note floreali, di biscotto, caramello e fragranze di fiocchi d’avena.



Dall’Estonia:

Rukkiväli del birrificio Pōhjala*

Una birra torrefatta con un tocco di segale croccante per un dolce sapore natalizio.

*in estone: Regno del Nord



Dal Regno Unito:

Toucan Tropic del birrificio Vocation

Una IPA fruttata e succosa prodotta con luppolo sperimentale HBC*.

*Hop Breeding Company è una società che sviluppa la coltura del luppolo e ne ha creati tra i più ricercati sul mercato



Dalla Francia:

Passion Gingembre del birrificio Effet Papillon

Una Berliner Weisse con la combinazione acidula di frutto della passione e zenzero.





E questo è solo un (pre)assaggio dei sapori unici del Beery Christmas 2021, rappresentativi di ben 26 birrifici da tutto il mondo (di cui 7 sono stati inseriti nella Top 100 mondiale di Ratebeer), capaci di raccontare la tradizione millenaria che caratterizza l’arte brassicola e la sua continua evoluzione, in un intreccio tra metodi di produzione classici e innovativi pensati dalla sapiente passione dei mastri birrai.

Ed è ai mastri birrai, alla loro esperienza, al loro saper custodire e tramandare ricette antiche, alla loro capacità di crearne di nuove partendo da 4 semplici ingredienti naturali (acqua, orzo/cereali, luppolo, lievito) che è dedicato il concept grafico del pack di quest’anno. I volti degli esperti mastri birrai che hanno sviluppato le 25 referenze del kit sono infatti al centro della scena.

Grazie alle illustrazioni colorate e dal forte impatto visivo di Marie Gosselin (talentuosa illustratrice di base a Lille, città dove HOPT è nata nel 2007 e sede delle sue attività) ciascuno di loro entrerà da protagonista nell’esperienza dei tanti appassionati di birra che quest’anno si regaleranno (o, perché no, riceveranno in dono) il Calendario dell’Avvento più “birroso” che c’è.

Ultimo, ma non ultimo. Nell’attesa di ricevere il pack a casa e che arrivi il 1° dicembre, per tutti i beerlovers è online un nuovo divertente video per entrare nel mondo del Beery Christmas.

Maggiori informazioni: www.hopt.it/beery-christmas

Fondata a Lille, in Francia, nel 2007, HOPT è uno dei key player europei nella vendita di birra online. L’azienda è attiva in 8 Paesi europei (Francia, Italia, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, Svezia e Danimarca) e l’Italia rappresenta un mercato di grande interesse e in continua crescita. Il portfolio include oltre 500 referenze provenienti dai birrifici più rappresentativi di tutto il mondo, spillatori PerfectDraft e articoli da regalo. HOPT lavora ogni giorno con l’obiettivo di fornire ai propri clienti la migliore offerta possibile in termini di qualità, ricerca e passione birraria. Per maggiori informazioni: www.hopt.it