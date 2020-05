Allegroitalia Terme Villa Borri con piscina termale privata, in Toscana un soggiorno da sogno in completa sicurezza

Massimi sistemi di sanificazione per un ambiente 100% covid-free, piscina termale privata, spazi esterni per coppie e famiglie e sale relax riservate anche per day-use

Allegroitalia Terme Villa Borri è pronta a diventare la tua villa con piscina termale privata! Lo Spa-hotel a Casciana Terme (in provincia di Pisa, Toscana) rimane aperta anche in questo periodo di emergenza. La struttura dispone di massimi sistemi di sanificazione nel pieno rispetto del protocollo nazionale per l’accoglienza sicura. A partire dalla doccia nebulizzante all’ingresso dell’albergo: un vero e proprio bagno di salute!



Allegroitalia Terme Villa Borri è il luogo ideale per trascorrere del tempo in coppia o in famiglia. Oltre a godere del sole primaverile nell’ampio giardino privato è possibile anche prenotare a uso esclusivo la piscina termale. Le vasche coperte e il bagno turco saranno a vostra completa disposizione per una giornata in completo relax… e sicurezza. Su richiesta si organizzano anche percorsi benessere. Le tariffe partono da 150 euro a coppia. E i bambini fino a 12 anni soggiornano gratis per tutto il mese di maggio e giugno!



Se volete trascorrere solo qualche ora di pace, nessun problema. Gli ambienti e i servizi di Allegroitalia Terme Villa Borri sono disponibili anche per una sola giornata. Le splendide aree relax affrescate, situate all’interno dell’antica villa padronale del XVIII secolo, aspettano soltanto voi.



Allegroitalia Terme Villa Borri si trova in via Galileo Galilei 34, Casciana Terme. A disposizione degli ospiti servizio di transfer dalla stazione di Pontedera.



prenotazioni@allegroitalia.it #iorestoallegroitalia