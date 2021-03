Aloha Poke, la Limited Edition per la Pasqua e Pasquetta di Pacifik Poke a Milano e Torino

Per festeggiare l'apertura del ristorante di via Pollaiuolo al 9 a Milano (il terzo durante il lockdown) e ad aprile quella del nuovo locale di Corso Regio Parco, 24 a Torino, la catena hawaiana Pacifik Poke ha ideato una limited edition “Aloha Poke” al prezzo speciale di 5 euro, un vero e proprio saluto in stile Hawaii. Offerta che sarà attiva per tutto il mese.

Il poke speciale proposto per l’occasione prevede capesante e uova di salmone che si sposano con la salsa ponzu per creare il più delicato dei poke, da veri puristi. Completano la ricetta edamame, anacardi, alga wakame, cetriolo e ravanello con topping di erba cipollina e tobiko rosso. Non solo bello da vedere ma anche gustoso da mangiare.



La poke bowl sarà presente in tutti locali nei tre diversi formati (regular, medium e large).



Pierfranco Masera, head of marketing dichiara: “Desideravamo poter ringraziare tutti i nostri clienti proponendo un piatto speciale ad un prezzo speciale, data la vicinanza e la continua scelta del nostro delivery in questo momento. Il nome ci è stato chiaro fin da subito, nella cultura hawaiana il termine "Aloha" è usato come saluto di benvenuto, ma racchiude un significato più ampio, fatto di amore, di pace, di gratitudine. Ci è sembrato d’obbligo poter salutare la nascita del nuovo locale di Milano e dei prossimi, ringraziando in contemporanea i nostri clienti con un iconico Aloha.”.

Pacifik Poke food- Whole & Healthy



Se mangiare sano ma con gusto è una prerogativa sempre più diffusa, Pacifik Poke emerge per una proposta di eccezionale qualità: belle, colorate e gustose, le poke bowl gourmet sono state studiate e perfezionate da un team di nutrizionisti ed esperti per fornire i macronutrienti adatti ad una dieta sana ed equilibrata. Preparate per coniugare leggerezza e gusto, creatività e sperimentazione, le proposte degli chef, formatisi proprio con pesonale hawaiano, possono essere pluri-personalizzate al momento della scelta, lasciando ampio spazio ad estro e fantasia.



I ritmi lenti dal sapore estivo vengono abbinati, nella nuova apertura di via Pollaiuolo, a signature cocktail per un’esperienza rotonda e completa da vero ristorante gourmet. L’offerta si ampia introducendo anche bagel, zuppe, hawaiian tapas, coloratissimi ice-cream mochi e la golosa home-made cheesecake da ricetta originale americana. Oltre l’esperienza in store, nel rispetto delle norme di sicurezza, gli amanti di Pacifik Poke potranno assaporare le loro infinite proposte anche a domicilio attraverso il servizio di food delivery fornito da Glovo che copre l'intera città di Milano e Torino.



Pacifik Poke



Pacifik Poke nasce da un’idea di Stefano Zenga che insieme ai soci Pierfranco Masera ed Andrea Garavoglia, apre ad inizio 2018 il primo Express store in via Duchessa Jolanda 1 a Torino. Il successo è immediato e nel giro di due mesi nascerà il secondo punto vendita in via Giuseppe Verdi 34, questa volta però in formato ristorante così da poter garantire un’esperienza più coinvolgente che concilia la volontà di mangiar bene con lo svago topico di una serata fra amici.



Nel 2020 fa ingresso nella compagine societaria Ezio Salce, voluto fortemente dai soci fondatori al fine di condividere lo sviluppo Societario sfruttando l’esperienza e il know-how ventennale maturato nella gestione di diverse catene retail in Piemonte.



Per il 2021 il gruppo ha l’obiettivo di realizzare 6 mln di fatturato e ad oggi conta più di 60 dipendenti.