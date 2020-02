Aloysius Lilius, medico ed astronomo di Cirò, è l’autore della riforma del Calendario (oggi utilizzato in quasi tutto il mondo)

Il nuovo appuntamento organizzato dal Circolo Culturale “L'Agorà” verterà sulla figura dell’autore della riforma del Calendario emanata con la bolla papale “Inter Gravissimas” da Papa Gregorio XIII da cui prese il nome, appunto di gregoriano, nell’anno 1582. Questi alcuni dei temi che saranno oggetto di analisi del nuovo incontro che si terrà a Reggio Calabria.

Il Circolo Culturale “L'Agorà” organizza per venerdì 7 febbraio (ore 17,00) una conversazione su Aloysius Lilius che avrà luogo luogo presso la saletta conferenze Chiesa San Giorgio al Corso (ingresso Via Giudecca – inizio tapis roulant) di Reggio Calabria. Il filo conduttore dell'appuntamento sarà „Luigi Lilio,calabrese,medico ed astronomo: ideatore del calendario gregoriano” al quale seguirà la relazione del professore Leonardo Tripodi. Lilio nacque, come vuole la tradizione, nel 1510 a Psycròn, oggi Cirò, un ricco feudo che faceva parte della Calabria Latina. Trasferitosi nella capitale del Regno ebbe a conseguire la laurea in medicina, trasferendosi poi a Roma dove, con l’esperienza scientifica maturata a Napoli, concepì e maturò la riforma del precedente Calendario Giuliano, introdotto nel 46 avanti Cristo da Giulio Cesare. A lui si deve la riorganizzazione del calendario (oggi utilizzato in quasi tutto il mondo), emanata con la bolla papale “Inter Gravissimas” da Papa Gregorio XIII da cui prese il nome, appunto di gregoriano, nell’anno 1582. La manifestazione, vista l'importanza del tema trattato dal Circolo Culturale “L'Agorà”, ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Cirò e per l'occasione sarà presente il Primo cittadino Avv. Francesco Paletta.