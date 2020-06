ALPEX SUPREME TONIC WATER by PLOSE: dopo il successo dei primi mixer per cocktail è pronta anche la nuova BITTER LEMON

Una ricetta originalissima per offrire un gusto non convenzionale ad una bevanda e base per cocktail, da gustare nei migliori locali italiani, e non solo.

Con la riapertura dei cocktail bar italiani, sebbene graduale dopo il lungo fermo dovuto all’epidemia di Covid-19, Fonte Plose torna a far parlare di sé con un’altra novità legata alla neonata linea di mixer d’eccellenza “ALPEX SUPREME TONIC WATER”.

Studiata in questi ultimi mesi, tanto richiesta fin dall’inizio del lancio di Alpex, la nuova BITTER LEMON è pronta per essere messa in fresco e offrire una nuova base per ottimi cocktail estivi, e non solo.

Alpex Bitter Lemon è infatti caratterizzata da una ricetta realizzata ad hoc per Fonte Plose, fresca e dagli aromi di agrumi molto spiccati e non convenzionali, per offrire nuove opportunità in termini di mixology e allo stesso tempo mettere a disposizione una interessante alternativa di bevanda piacevolmente dissetante.

Una Bitter Lemon che fa la differenza: rinfrescante e con un retrogusto di limone e mandarino perfetto in abbinamento a gin o vodka, nell'interpretazione dei grandi classici della miscelazione, e interessante stimolo per la fantasia dei bartender. Chi l’ha già provata la consiglia anche in purezza, con un peel di limone o servita con ghiaccio e fogliolina di menta o basilico.



Come per le altre referenze (Acqua Tonica Indian Dry, Acqua Tonica Italian Taste, Ginger Beer, Ginger Ale e Soda Water), che gli appassionati di cocktail hanno conosciuto e apprezzato a inizio anno, anche per Alpex Bitter Lemon sono stati scelti solo i migliori ingredienti, senza edulcoranti, conservanti né coloranti.



Da gustare al bar o a casa, contattando i distributori che svolgono servizio a domicilio (trova il più vicino sul sito http://www.acquaplose.com/trova-plose/). Servizio a domicilio che oggi più che mai funziona per portare in tutta Italia ACQUA PLOSE, rigorosamente imbottigliata in vetro e dalle eccezionali qualità, essendo caratterizzata da un residuo fisso bassissimo (22 mg/l), valori minimi di sodio, tanto ossigeno e assenza di nitriti. Dal 1957 consumata quotidianamente nelle case di milioni di italiani e nei migliori ristoranti, sposando la filosofia di qualità e sostenibilità di Fonte Plose.



Fonte Plose Spa: l’azienda e i prodotti in sintesi

Fonte Plose è una storica azienda familiare nata negli anni 50 dall’intuizione di Giuseppe Fellin che proprio in quegli anni scoprì le straordinarie proprietà delle sorgenti d’acqua che sgorgano dalla fonte situata a 1.870 metri sul livello del mare nel Monte Plose, in Alto Adige, dando il via all’ambizioso progetto di imbottigliare e distribuire un’acqua di eccellente qualità. Sin dalle origini l’azienda ha sede a Bressanone (BZ) dove la famiglia Fellin, attenta a rispettare i valori e le tradizioni locali, ha costruito un modernissimo stabilimento che consente di imbottigliare l’acqua secondo le più rigide regole igieniche, preservandone inalterate le eccezionali qualità.



L’Acqua Plose, con un residuo fisso di soli 22,0 mg/l e una durezza bassissima (1,2 F) è una delle più pure e leggere al mondo. In particolare presenta un valore minimo di sodio (1,2 mg/l), è quasi priva di nitrati e non vi è presenza di nitriti. Con un pH di 6,6 risulta ideale per essere assimilata dal corpo umano: essa è infatti leggermente acida proprio come l’acqua intracellulare che troviamo all’interno del nostro organismo, che oscilla tra 6,4 e 6,8. Un altro importante elemento da sottolineare è l’elevato contenuto di ossigeno presente nell’Acqua Plose, molto alto rispetto alla media delle acque in commercio e pari a circa 10 mg/l.

Vista l’unicità e l’elevata qualità dell’Acqua Plose, non è contemplato l’imbottigliamento in plastica, ma sono prodotte e distribuite in tutta Italia unicamente bottiglie in vetro, dal sobrio design atto a esaltare la purezza dell’acqua stessa. L’azienda si occupa di ogni aspetto dell’imbottigliamento e lo fa secondo i più elevati standard di ecosostenibilità, nel rispetto del territorio in cui opera, dei valori e delle tradizioni locali. L’intento di salvaguardia dell’ambiente si rispecchia anche nel riutilizzo del vetro: il 95% dei vuoti è a rendere, possibile grazie ad un efficiente servizio logistico e post vendita. Acqua Plose, grazie alla sua purezza e leggerezza, è utile per depurare l’organismo a tutte le età e ideale per i più piccoli.



L’offerta Plose si compone inoltre della linea di bibite frizzanti Plose Vintage (ai gusti Limone, Arancia, Chinotto, Gassosa, Tonica, Spuma bianca, Cedrata, Ginger, Pompelmo e Cola), senza coloranti chimici, e dei succhi e nettari BioPlose, 100% biologici, senza coloranti né conservanti e senza altro zucchero aggiunto se non quello naturalmente presente nella frutta (gusti: melagrana, mela, pera, pesca, albicocca, arancia-carota, pompelmo, arancia, ananas, mirtillo, pomodoro), così come la Tea Collection BioPlose, un’idea di qualità nel mondo dei thè freddi BIOLOGICI IN VETRO. Ideati in particolare per il canale Ho.Re.Ca. con 5 gusti: Thè & Limone, Thè & Pesca, Thè Verde, Thè Bianco & Zenzero, con estratti di sambuco, e Thè Bianco & Superfrutti.



Il 2020 segna per Fonte Plose un nuovo ambizioso debutto nel mondo della mixology con il lancio di ALPEX – SUPREME TONIC WATER, una linea completa di toniche e altre bibite sodate premium per bar e cocktail bar di eccellenza.

Dedicata espressamente al canale Ho.Re.Ca. e dotata di forte personalità per mettere a disposizione dei professionisti del settore un’alternativa ai “grandi classici” presenti sul mercato, esclusiva e di assoluta qualità, come garantisce l’esperienza dell’azienda altoatesina nel settore. Acqua Tonica Indian Dry, Acqua Tonica Italian Taste, Ginger Beer, Ginger Ale, Soda Water e Bitter Lemon: queste le prime referenze con cui Alpex, riconoscibile dall’inconfondibile testa di stambecco, si appresta a “scalare” i banconi dei migliori bar d’Italia e d’Europa.



I prodotti Fonte Plose si trovano in diversi formati in vetro a perdere e/o vetro a rendere e sono disponibili nei negozi specializzati biologici, nelle gastronomie gourmet così come al ristorante, nei bar e pasticcerie di qualità. Per maggiori informazioni sull’addetto alla vendita attivo nella propria zona vai su http://www.acquaplose.com/trova-plose/ oppure scrivi a info@acquaplose.it .



