Rock Experience ospita la presentazione del Libro: "I Ragni di Lecco - una storia per immagini" L'ampio cortile antistante Sport Hub di Lecco, punto vendita della galassia Rock Experience, accoglie gli appassionati di montagna e alpinismo la sera di giovedì 23 luglio per la presentazione del volume che racconta l'intera storia dei Ragni di Lecco, il prestigioso gruppo alpinistico lombardo fondato nel 1946. L'accesso alla serata è gratuito, ma è necessaria la registrazione su Eventbrite

Il territorio di Lecco è un intreccio di storie legate alla montagna, storie di scalate, spedizioni e grandi pareti, storie firmate da grandi alpinisti ma anche da una ampia pratica amatoriale del mondo verticale. Una passione che ha contagiato anche l’economia locale dando vita a numerose realtà industriali le cui storie si tessono a loro volta con quella della montagna.

E ciò che succederà giovedì nel tardo pomeriggio a Lecco sarà l’ennesimo incontro tra queste realtà: un gruppo di climber passato alla storia come i Ragni e Rock Experience, che da pochi anni sostiene e supporta l’attività alpinistica del sodalizio.

Ci saranno proprio loro, i protagonisti di più di 70 anni di avventure, a rievocare dal vivo i momenti più emozionanti di una storia che si rinnova, generazione dopo generazione, e che ha reso celebri nel mondo il maglione rosso e il logo del ragno a sette zampe come simboli di un alpinismo vissuto sempre ai massimi livelli.





Giovedì 23 luglio a partire dalle 19, nel cortile antistante il negozio Sport Hub di via Rivolta 14 a Lecco, punto vendita che fa riferimento al brand Rock Experience, i Ragni presenteranno nella loro città il nuovo libro edito da Rizzoli e realizzato da Serafino Ripamonti, giornalista e Ragno lui stesso, che ripercorre, con il racconto e le immagini, la vita di uno dei più antichi e prestigiosi gruppi alpinistici italiani.



L’entrata alla presentazione è gratuita, ma a causa dei limitati posti a sedere, è necessaria la registrazione preventiva su sito Eventbrite al seguente indirizzo:

www.eventbrite.it/e/biglietti-rock-experience-e-il-libro-i-ragni-di-lecco-una-storia-per-immagini-114098758458



Il volume, intitolato "I Ragni di Lecco - Una storia per immagini" è in tutte le librerie dallo scorso mese di giugno e ha già riscontrato un ottimo successo di pubblico e di critica sia per la bellezza del ricco corredo fotografico che per la capacità dell'autore di ricostruire, nei diversi capitoli, il senso di una passione che attraversa le generazioni e del legame che le unisce, pur nei cambiamenti radicali che la società e l'alpinismo hanno vissuto dal 1946 (anno di fondazione del Gruppo) a oggi.



La serata, organizzata dai Maglioni Rossi in collaborazione con Rock Experience, main sponsor del gruppo alpinistico, sarà per i Ragni l'occasione per ringraziare ancora una volta la città di Lecco per il sostegno e l'affetto con cui segue le loro avventure e per riaffermare un legame di appartenenza che, per gli alpinisti in maglione rosso, è stato da sempre uno stimolo e una straordinaria risorsa, che li ha sostenuti nelle loro scalate fra le montagne più belle e difficili del mondo.



«Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare la presentazione del libro che racconta 70 anni di storia del sodalizio che ha scritto straordinarie pagine di alpinismo – ha commentato Michele Frigerio, titolare del brand Rock Experience – e questa serata sancisce la partnership che abbiamo sviluppato con i Ragni negli ultimi anni: noi sosteniamo le loro imprese e riceviamo in cambio importanti feedback per il continuo miglioramento dei nostri capi tecnici per la montagna».



Dall’alpinismo su roccia all’arrampicata sportiva passando per il trekking e il trail running, Rock Experience in questi anni ha saputo conquistarsi un posto al sole nel comprato dell’abbigliamento tecnico per l’outdoor, grazie alla fonte ispiratrice di Michele Frigerio, lui stesso alpinista, e a un gruppo di designer e stilisti in grado di interpretare le specifiche esigenze e trasformarle in soluzioni.



Rock Experience

Nasce nel 2013 da un’esperienza nel campo dell’abbigliamento tecnico per outdoor e dalla passione sconfinata per la montagna e per le emozioni che può dare, ed oggi Rock Experience trova nel climbing, nel trekking, nel mountaineering e nel trail running le sue community di riferimento, a cui propone collezioni dalle forti note cromatiche, e capi eco-friendly. Rock Experience rappresenta uno dei quattro marchi di proprietà di 7 To 7 S.r.l, azienda con sede a Bosisio Parini (LC).