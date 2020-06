Amazon.it sorprende i fan di Costantino della Gherardesca con un incontro riservato, in occasione dell’uscita del libro 'La Religione del Lusso'

Costantino incontrerà in videochat, nella giornata del 7 luglio, alcuni dei suoi fan che hanno acquistato il nuovo libro su Amazon entro il 2° luglio

Il 7 di luglio mettetevi comodi e preparatevi a discutere di moda, politica, sesso e arte in compagnia di Costantino della Gherardesca.

I clienti che avranno acquistato La Religione del Lusso entro il 2 luglio su Amazon.it, possono avere l’opportunità esclusiva di partecipare ad un incontro digitale in compagnia dell’autore.

Un Meet and Greet con Costantino per confrontarsi e discutere direttamente con l’autore sul controverso tema del lusso, sorseggiando del buon vino comodamente seduti nel proprio salotto di casa.

L’ultima opera del conduttore e scrittore, La Religione del Lusso, pubblicato con Rizzoli Lizard, è un brillante manuale di resistenza, in cui riflette sulle cause del difficile momento che stiamo attraversando proponendo soluzioni rivoluzionarie, ispirate alle vite di giganti del nostro tempo.



L’evento, rivolto a numero limitato di persone si svolgerà il 7 luglio a partire dalle ore 17.30, tramite videochat riservata. L’iniziativa si applica solo sul territorio italiano, esclusivamente a un limitato numero di clienti che hanno acquistato il libro La Religione del Lusso su Amazon.it, già disponibile per il pre-ordine a questo link, entro il 2 luglio compreso.



La Religione del Lusso

Chi l’ha detto che in tempi di crisi si deve parlare solo di sacrifici? In questo brillante manuale di resistenza, Costantino della Gherardesca riflette sulle cause del difficile momento che stiamo attraversando e ci propone soluzioni rivoluzionarie, ispirate alle vite di giganti del nostro tempo: da Barbara D’Urso a Santa Teresa di Calcutta, da Farah Diba a Nancy Reagan. Considerazioni su moda, politica e arte; impietose confessioni autobiografiche e imbarazzanti dietro le quinte del mondo dello spettacolo. La Religione del Lusso vi insegnerà a non sacrificare l’eleganza sull’altare del consenso popolare. Perché se vogliamo rinascere, dobbiamo prepararci a una lotta di classe. Una lotta di gran classe.



Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, impegno per un’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa sono alcuni dei prodotti e dei servizi introdotti da Amazon.