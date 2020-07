Ambiente: il consulente Claudio Bertini al seminario di Fast Ambiente Academy

Responsabile Cae - Centro Assistenza Ecologia di Ancona, Claudio Bertini è consulente ambientale per aziende di medie e grandi dimensioni

Claudio Bertini ha concluso il seminario intitolato “AIA-AUA delle attività produttive” con l’esposizione di alcuni esempi pratici relativi a diverse realtà produttive attive nelle Marche. Il consulente è intervenuto parlando della struttura e degli effetti operativi di alcuni provvedimenti autorizzativi.



Claudio Bertini docente per il seminario di Fast Ambiente Academy





Claudio Bertini, consulente e verificatore ambientale, è stato selezionato dalla Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche come docente per il corso di aggiornamento professionale intitolato “AIA-AUA delle attività produttive”. Il seminario, organizzato da FAST Ambiente Academy, si è svolto durante le giornate del 19 e 26 giugno. La due giorni si è concentrata sugli aspetti normativi, tecnici e di controllo, con un particolare focus sull’emergenza sanitaria in corso. Il seminario è stato suddiviso in due moduli con l’obiettivo di analizzare sia la normativa AIA (Autorizzazione Integrale Ambientale) sia le più recenti disposizioni regionali riguardo l’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), con un approfondimento sulle modalità di presentazione dell’istanza e le funzioni di controllo da parte dell’Arpa. Durante la parte conclusiva del seminario, Claudio Bertini, in qualità di Responsabile Cae - Centro Assistenza Ecologica di Ancona, ha portato l’esempio pratico di diverse realtà produttive attive nelle Marche, discutendo struttura ed effetti operativi di alcuni provvedimenti autorizzativi.



Claudio Bertini: il ritratto professionale



Consulente e verificatore ambientale, Claudio Bertini fornisce le sue conoscenze a svariate aziende di medie e grandi dimensioni. Laureato in Biologia, è specializzato in Biologia Marina e ha conseguito un Master in Recupero Ambientale con l’utilizzo di tecnologie innovative, Bioremediation e Biotecnologie. Ha frequentato il corso per Revisori Ambientali/Ecoauditors ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 presso Confindustria (Roma), specializzandosi in seguito nella gestione aziendale di problematiche relative all’ambiente (smaltimento dei rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, energia, suolo e sottosuolo, End of Waste, Environmental Risk Analysis e Money Saving Ambientale).

Claudio Bertini ha collaborato con la Camera di Commercio dell’industria e artigianato di Ancona tra il 2001 e il 2004, svolgendo il ruolo di docente e formatore in corsi di formazione per Verificatori Ambientali singoli della scuola Emas di Ancona. Dal 1999 è impegnato in attività di consulenza per Cae - Centro Assistenza Ecologica di Ancona. Attualmente è inoltre responsabile tecnico del settore Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), responsabile tecnico per l’implementazione, la gestione e la verifica dei Sistemi di Gestione Ambientale e docente formatore per corsi inerenti al suo settore.