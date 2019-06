Amori e altre follie 29 Giugno ore 21,15

Laboratorio teatrale ASCODEPT Auditorium Montevecchi Ascoli Piceno

ASCOLI – Appuntamento presso l’Auditorium Montevecchi sabato 29 giugno alle 21,15 con “Amori e altre follie”.



Si tratta di uno spettacolo appositamente cucito addosso al gruppo di giovani attori che hanno frequentato il laboratorio regionale ASCODEPT (Alla scoperta dei proprio talenti) promosso dall’Associazione di volontariato Delta in collaborazione con Regione Marche ed amministrazioni comunali di Ascoli Piceno e Folignano e con il supporto di Associazione di promozione sociale Centro Iniziative Giovani, Teatro delle Foglie, U.S. Acli Marche, Cooperativa Marche Gest ed Associazione Amici dell’Opg.



“Amori e altre follie” è uno spettacolo totalmente orientato ad analizzare l’universo della coppia umana attraverso un ironico escursus dalla lontana età della pietra al presente in un susseguirsi di eventi e di comportamenti, a volte comici, a volte drammatici. Un autorevole personaggio fa da trait d’union accompagnando di volta in volta il pubblico e gli attori in questa ricognizione cercando di scoprire i difficili meccanismi delle relazioni: gli incontri, le occasioni mancate, i rimpianti, le gelosie, i pericoli della separazione. Siamo sicuri che l’uomo delle caverne era il vero padrone? E se Giulietta fosse stata meno poetica? E Romeo meno Romeo? Fiumi di inchiostro sono stati versati per descrivere i rapporti di coppia, ma questa è l’occasione buona per portare allo scoperto anche i segreti pensieri, le frasi non dette, che ci possono rivelare la vera natura dei sentimenti. Il corso di formazione è stato condotto da Eugenia Brega e Paolo Clementi del Teatro delle Foglie che hanno curato sia l’aspetto pedagogico che l’allestimento scenico con l’elaborazione dei testi e la regia teatrale. La pièce, brillante e contemporanea, è molto agita e rappresentata attraverso una recitazione scorrevole e un’espressione gestuale efficace e convincente, una occasione per gli allievi-attori partecipanti di conoscere e praticare un’esperienza professionale all’avanguardia, sia dal punto di vista formativo che artistico. Interpreti: Daniela Baldassarri, Evelin Bargiacchi, Kevin Cispites, Giada Citeroni, Kevin Di Luigi, Manuel Flemac, Alessandro Mascaretti, Vanessa Mozzani, Eleonora Negroni, Claudia Parziale, Mary Pierantozzi, Giorgio Rossi, Meryem Tazi, Matteo Vitale, Andrii Vydets. L’ingresso è libero.