Analog Devices all’European Microwave Week: esperienza RF su tutto lo spettro!

Analog Devices parteciperà all’European Microwave Week 2019 a Parigi, dal 29 Settembre al 4 Ottobre - stand 590/585

In occasione dell’European Microwave Week 2019 (Parigi, 29 Settembre – 4 Ottobre, stand 590/585), Analog Devices (ADI) metterà in mostra le enormi potenzialità delle proprie soluzioni a livello di sistema che coprono l’intero spettro RF e delle microonde.

L'evento si svolge in un momento di intensa attività di progettazione nel settore RF/MW. É cominciata la fase di implementazione delle comunicazioni 5G, anche se la normativa in materia è ancora in fase di definizione. I sistemi di trasporto come i veicoli a guida autonoma richiedono collegamenti dati a elevata larghezza di banda e bassa latenza. I requisiti del settore aerospazio e difesa sono più stringenti che mai, e il campo della strumentazione, per sviluppare le proprie soluzioni, deve rimanere all’avanguardia. In tutte queste aree, ADI è pronta a sostenere i clienti affinchè possano raggiungere i loro obiettivi nello sviluppo dei sistemi.

Una serie di dimostrazioni tecnologiche, alcune con prodotti e tecnologie mai precedentemente esposti in Europa, mostrerà la rinnovata capacità di ADI nell'integrazione dei suoi dispositivi a semiconduttori, all'avanguardia nelle applicazioni RF, microonde e onde millimetriche e nelle soluzioni a livello di sistema. Durante l'EuMW 2019, gli esperti di Analog Devices presenteranno inoltre una serie di lavori mirati su specifiche sfide progettuali.



Prototipazione phased array

Un prodotto introdotto recentemente da ADI, destinato a supportare la progettazione a livello di sistema in un’ampia gamma di applicazioni RF, consiste di un “System-On-Module” (SOM) personalizzabile che combina transceiver multipli ampiamente configurabili, transceiver RF a banda larga con potenti core per l’elaborazione digitale basati su ARM A53 e FPGA. I moduli scalabili sono “production-ready”, per semplificare il percorso dallo sviluppo all’introduzione sul mercato. Nella dimostrazione, i SOM vengono utilizzati nella prototipazione di un sistema phased array. Canali coerenti a banda larga da 200MHz caratterizzano l’energia RF in arrivo per geolocalizzare la fonte di emissione o per massimizzare il rapporto portante-interferenze. Per la prototipazione massiva di sistemi MIMO (nxn) è possibile sincronizzare più moduli (ADRV9009-ZU11EG) a livello RF su una scheda PCIe.



Sintesi di frequenza mmW

La generazione di frequenza allo stato dell’arte, che sia precisa, a basso rumore e a banda larga, è una funzione fondamentale nella realizzazione della quasi totalità delle architetture di sistema. Nella dimostrazione presso il proprio stand, ADI illustrerà l’ultima generazione di sintetizzatori di frequenza a banda larga e filtri sintonizzabili per sistemi a onde millimetriche quali 5G e radar phased array. Prestazioni ineguagliate in termini di rumore di fase e copertura di frequenza, un fattore di forma ridotto e un livello di spurie eccezionalmente basso consentono di ottimizzare le applicazioni.



Piattaforma di conversione RF mixed-signal multi-canale

Questa dimostrazione evidenzia la grande capacità di supporto che ADI offre ai progettisti, a livello di sistema, nell’ambito dei settori delle telecomunicazioni, difesa e strumentazione, fornendo un front end radio multicanale completamente configurabile via software. La piattaforma data converter RF “Mixed-signal Front-End” (MxFE™), presentata in questa demo, combina l’elaborazione ad alte prestazioni di segnali analogici e digitali per una gamma di applicazioni, quali radio a onde millimetriche (mmWave) 4G LTE e 5G, radar Phased Array, sistemi elettronici per il Warfare, per misura e controllo, apparati CMTS DOCSIS 3.0.

I dispositivi MxFE AD9081 e AD9082 integrano, rispettivamente, otto e sei data converter RF.

I DAC RF sono a 16-bit e 12GSPS, mentre gli ADC sono a 12-bit, 6GSPS sull’AD9082 e a 12-bit, 4GSPS sull’AD9081. I dispositivi integrano anche un moltiplicatore di clock on-chip, funzionalità di elaborazione digitale del segnale (DSP), migliorate nelle prestazioni e nei consumi, nonché un’interfaccia SERDES ad alta velocità JESD204C in grado di trasmettere e ricevere dati fino a 24,75 Gbps per linea. L’ampia larghezza di banda d’ingresso, di circa 7GHz, degli ADC RF consente il campionamento diretto fino alle frequenze della banda C.



Generatore di segnale su chip

ADI è da lungo tempo all’avanguardia nel campo dei sistemi di conversione diretta RF, applicando le proprie tecnologie a semiconduttore alla generazione di segnale a banda larga. La dimostrazione riguarda, in particolare, applicazioni in settori quali strumentazione e aerospazio e difesa. Ancora una volta, gli elevati livelli di integrazione si rivelano come fattore chiave nella semplificazione delle architetture a livello di sistema. La dimostrazione propone un nuovo sottosistema di trasmissione con conversione diretta RF. Il completo generatore di segnale vettoriale su chip elimina i costosi balun e le difficoltà di interfacciamento, fornendo un’uscita single ended da 50 Ohm accoppiata in DC.



Seminari applicativi sulle microonde, presentati da ADI

Nella serie di seminari applicativi sulle microonde dell’European Microwave Week, Eamon Nash, Product Applications Engineering Director di ADI, farà diversi interventi. I punti principali che verranno affrontati comprendono:

- “A 10-40 GHz Chipset for mmWave Imaging and Other Wideband Receive Applications”, Martedì, 1 ottobre, ore 17:00 – 17:20

- “Phased-Array System Design That Incorporates Component-Level Performance”, Mercoledì, 2 ottobre ore 12:20 – 12:40

- “Assessing the Accuracy of Keysight Sys-Parameters and NI AWR Software VSS AMP_F Modules”, Mercoledì, 2 ottobre ore 15:40 – 16:00.

L’European Microwave Week si svolgerà presso il Porte de Versailles Exhibition Centre a Parigi, Francia, dal 29 settembre al 4 ottobre. La parte espositiva dell'evento è aperta dal 1 al 3 ottobre. Tutti i dettagli sono disponibili su: https://www.eumweek.com/exhibition/exhibition_overview.html



Analog Devices

Analog Devices (NASDAQ: ADI) è un leader mondiale nella tecnologia analogica ad alte prestazioni ed è impegnata nella soluzione delle sfide tecniche più complesse. I prodotti Analog Devices danno la possibilità di interpretare il mondo che ci circonda, creando una connessione tra fisico e digitale per mezzo di tecnologie d’avanguardia che rilevano, misurano, alimentano, collegano e interpretano le grandezze del mondo reale. Visita il sito http://www.analog.com



