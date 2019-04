Anche a Cingoli arriva la Verità sulla droga

Seppur la cittadina non sia sui media tutti i giorni per il problema droga, recentemente si è sentito parlare di arresti per spaccio e di un business di migliaia di euro. Notizie che accomunano ormai ogni angolo della regione.

Battere a tappeto ogni cittadina delle Marche per creare una cultura libera dalla droga è l’obiettivo dei volontari di Mondo libero dalla droga, che anche questa settimana hanno raggiunto centinaia di persone con gli opuscoli La verità sulla droga.

Macerata, Porto Recanati, Corridonia, Camerino, Appignano, Civitanova Marche, Matelica e Tolentino, solo per citarne alcune, sono le aree che i volontari hanno raggiunto con un ampia attività di prevenzione. Ed oggi hanno aggiunto al loro attivo anche il comune di Cingoli, il così detto "Balcone delle Marche", che attira molti turisti da tutta la penisola e non solo.

Tanto che durante la distribuzione, i volontari hanno trovato turisti inglesi e russi che, colpiti dagli opuscoli, hanno voluto ricevere le loro copie da poter usare al loro rientro.

I materiali sono stati messi a disposizione anche dai negozianti, e messi nelle mani di quasi ogni persona incontrata.

La prevenzione incomincia con la cultura e un adeguata informazione e questo avviene attraverso ogni singolo individuo. Il lavoro è tanto, ma i volontari sono consapevoli degli orrori di questa piaga, che semina solo dolore e morte. Proprio per questo intendono fare il possibile per raggiungere i giovani prima che lo facciano le false informazioni, diffuse da coloro che vogliono solamente arricchirsi sulle giovani generazioni della società, vendendo morte e sofferenza di ogni tipo. Oggi come oggi infatti, le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard sono più attuali che mai quando dice che “il problema droga è planetario, sguazza nel sangue e nella sofferenza umana”.

Scopri la verità sulla droga!

Visita il sito: www.drugfreeworld.org