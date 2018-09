Anche a Venarotta e Palmiano la “Giornata nazionale Lo sport che vogliamo”

Due appuntamenti in programma il 15 ed il 16 settembre

Anche Venarotta e Palmiano ospiteranno l’iniziativa “Giornata nazionale Lo sport che vogliamo” che si svolgerà in tutta Italia il 15 ed il 16 settembre 2018 con il patrocinio dell’Anci e di Avvenire.



La manifestazione si svolgerà in tante città della nostra penisola (Roma, Torino, Genova, Bologna e Cagliari, tanto per fare qualche esempio) riuscendo a coinvolgere 17 regioni e 35 province nella realizzazione di attività relative a 36 discipline e attività motorie e sportive.



Il programma delle attività che si svolgeranno a Venarotta e Palmiano prevede due appuntamenti che consistono in camminate aperte a cittadini di ogni età.



Il primo si svolgerà sabato 15 settembre con partenza alle ore 10 dal parcheggio del piazzale della chiesa di Castel San Pietro ed arrivo alla chiesa di Santa Maria in Portella a Venarotta alle ore 12. Al termine della camminata ci sarà una degustazione di prodotti della zona.



La seconda camminata si svolgerà domenica 16 settembre con partenza alle ore 8 ad Ascoli Piceno presso il tempietto di Sant’Emidio Rosso ed arrivo a Gimigliano alle ore 11. Cui sarà poi la possibilità di partecipare alla Santa Messa e di rimanere a pranzo in occasione della Festa della Madonna Addolorata. Sono previsti ristori a base di acqua e frutta lungo il percorso.



La partecipazione alle due manifestazioni è gratuita. Sono previsti bus navetta per tornare ad Ascoli ed a Castel San Pietro (informazioni 3480190261).



Ulteriori informzioni si possono sulla camminata si possono ottenere dalla guida Stefano Treggiari (3394524198).



Per quanto rigurda specificatamente l’iniziativa che si svolgerà a Palmiano e Venarotta, le varie attività che si svolgeranno rientrano nell’ambito del progetto “Ricostruire le comunità” e vengono realizzate da U.S. Acli provinciale (col sostegno di Banca Intesa San Paolo), Comune di Venarotta e Comune di Palmiano ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 443/2017 (misura 13) della Regione Marche.