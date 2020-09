Anche gli Investor in vendemmia con Masi

Un evento esperienziale per festeggiare l’avvio della raccolta in Valpolicella Classica e nelle altre aree vitivinicole del Gruppo, con la previsione di un’ottima anna

È iniziata sotto i migliori auspici la vendemmia nei vigneti Masi, con la prospettiva di una buona annata in tutte le aree in cui si sviluppa la sua attività vitivinicola, in Valpolicella Classica e nelle altre zone classiche del veronese, del Trentino, fino a Valdobbiadene, il Friuli e la Toscana.



La maison veronese organizza un evento nello stile Masi Wine Experience, in cui l’arte della vendemmia diventa un’esperienza da vivere. Il profumo delle uve, mani sapienti che selezionano i grappoli, il tutto quando la luce del tramonto accoglie gli ospiti e regala una magica serata nel vigneto.



Appuntamento a Masi Tenuta Canova, a Lazise del Garda alle ore 18.00 di sabato 19 settembre.



“Masi dedica questo appuntamento esclusivo ad appassionati, intenditori e ai membri del Masi Investor Club, l’iniziativa ideata per far vivere ai propri azionisti una dimensione anche esperienziale del proprio investimento. Prendendo parte all’evento, gli azionisti del Masi Investor Club, professionisti della Borsa, ma anche piccoli investitori privati, calzeranno scarpe da lavoro e con guanti e forbici coglieranno i preziosi grappoli con l’attenta supervisione dei tecnici di Masi; impareranno dal primo momento quale è il percorso che trasforma l’uva in vino e il vino in business” commenta Federico Girotto, AD e Investor Relation di Masi Agricola.



Dopo un calice di benvenuto, tutti in vigna con il Gruppo Tecnico Masi a vendemmiare, per imparare a distinguere le varietà e selezionare i grappoli più adatti per l’Appassimento, l’antica tecnica in cui Masi ha una riconosciuta Expertise.



Completeranno l’esperienza una speciale cena degustazione in cui vini iconici Masi come Moxxé, Campofiorin e Costasera saranno abbinati a un menù che avrà per protagonista il vino anche nel piatto. Il tutto preceduto dalla visita al Masi Wine Discovery Museum, ai fruttai e alle ampie cantine per l’affinamento.



I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione: tel. +39 045 7580239 - canova@masi.it



www.masiwineexperience.it



Note di vendemmia 2020 del Gruppo Tecnico Masi



Nel complesso, le uve si presentano perfettamente sane e con una maturazione ideale in tutti gli areali. Lo afferma il Gruppo Tecnico Masi, il pool di esperti che contribuisce alla produzione dei grandi vini pluripremiati della maison veronese.



Entrando nel merito della mappatura della vendemmia nei vigneti Masi, in Valpolicella Classica la resa in uva rientra nella media degli ultimi 10 anni con qualità particolarmente elevata in alta collina. Iniziata il 10 settembre la cernita per la messa a riposo sia per il Campofiorin che per l’Amarone Costasera nella zona pedemontana, la raccolta dell’uva proseguirà a settembre inoltrato per la parte collinare. Sia nei vigneti Serego Alighieri che nei prestigiosi cru Campolongo di Torbe e Mazzano.



Nel Bardolino Classico la vendemmia è iniziata lo scorso 13 settembre con buone aspettative quantitative e qualitative. Lo stesso nel vigneto Colbaraca a Soave.



In Trentino, nelle tenute Conti Bossi Fedrigotti, la raccolta sono iniziate a fine agosto con Pinot Nero e Chardonnay per la base spumante Conte Federico; a seguire Pinot Grigio del Pian del Griso. Si prevede per l’ultima decade di settembre la raccolta di Merlot e Cabernet per il Fojaneghe. Elevata la qualità, vendemmia rigorosamente manuale per vini di alto lignaggio.



Spostandosi a est, a Canevel a Valdobbiadene, la vendemmia è iniziata il 27 agosto con le uve Chardonnay per il DOCG Brut Valdobbiadene: un’uva sana, con ottima acidità. Dal 4 settembre si è proseguito con la raccolta della Glera e si è ora in piena vendemmia. Anche tra queste colline le previsioni sono ottime.



In Friuli terminata la raccolta del Pinot Grigio, si prosegue con il Merlot e il Refosco. Buona vendemmia in quantità e qualità.



E infine in Toscana, ai Poderi Bell’Ovile Serego Alighieri, si inizia con il Merlot. Prima della fine di settembre saranno raccolti Sangiovese, Canaiolo e Ciliegiolo, mentre si attenderà fine mese per il Vermentino.



MASI AGRICOLA:



Masi è produttore leader di Amarone e da sempre interpreta con passione i valori delle Venezie.



La sua storia inizia alla fine del XVIII secolo, quando la famiglia Boscaini acquista pregiati vigneti nella piccola valle denominata “Vaio dei Masi”, nel cuore della Valpolicella Classica. Da oltre quarant’anni ha avviato un ambizioso progetto di valorizzazione di storiche tenute vitivinicole, collaborando con i Conti Serego Alighieri, discendenti del poeta Dante, proprietari della tenuta che in Valpolicella può vantare la più lunga storia e tradizione, e con i Conti Bossi Fedrigotti, prestigiosa griffe trentina con vigneti in Rovereto. Masi possiede inoltre le tenute a conduzione biologica Poderi del Bello Ovile in Toscana e Masi Tupungato in Argentina. Masi ha un’expertise riconosciuta nella tecnica dell’Appassimento, praticata sin dai tempi degli antichi Romani, per concentrare colore, zuccheri, aromi e tannini nel vino, ed è uno degli interpreti storici dell’Amarone: il suo presidente, Sandro Boscaini, rappresenta la sesta generazione della famiglia che ha contribuito a creare con questo vino un’eccellenza italiana. Oggi Masi produce cinque diversi Amaroni, la gamma più ampia e qualificata proposta al mercato internazionale.



Sandro Boscaini riveste attualmente la carica di Presidente di Federvini, Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori e Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti e affini. www.masi.it



Masi Wine Experience è l’iniziativa della maison leader nella produzione di vini premium, e fa parte della strategia di crescita sviluppata dal Gruppo Masi fin dalla quotazione in Borsa Italiana nel giugno 2015; l’intento è quello di raggiungere direttamente il consumatore finale comunicando in tutto il mondo i valori dell’azienda e del suo territorio. La Masi Wine Experience è presente in Valpolicella Classica (presso la sede storica di Masi e le nobili Possessioni Serego Alighieri con la Foresteria, esperienze enogastronomiche e Wine Shop), sul Lago di Garda (presso Masi Tenuta Canova con Tour and Tasting Wine Bar, Wine Discovery Museum e Wine Shop), a Valdobbiadene (presso Canevel Spumanti con Tour and Tasting e Wine Shop), a Cortina d’Ampezzo il Masi Wine Bar Al Druscié - Vino e Cucina e all’estero a Zurigo (con il Masi Wine Bar and Restaurant), a Mendoza in Argentina (nella Tenuta ecosostenibile Masi Tupungato con Tour and Tasting e esperienze enogastronomiche), è prevista per l’autunno 2020 l’apertura a Monaco di Baviera (Masi Wine Bar and Restaurant).