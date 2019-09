Anche io ho denunciato, il libro di Sabrina Lembo

“Non si vedono mica i lividi e le lacerazioni dell’anima, i sanguinamenti del cuore. Resta tutto lì, invisibile. La violenza psicologica non si vede. Ti corrode poco a poco, facendoti sentire sempre più piccola, insignificante, sempre in difetto, inadeguata. Poi, scoppia in qualche modo, così, all’improvviso.”

Il libro “Anche io ho denunciato” racconta il dramma realmente vissuto da donne e non solo, che subiscono violenza psicologica, prima ancora che fisica, e la difficoltà che incontrano nel denunciarlo. Scritto in lingua italiana e spagnola, sotto forma di sceneggiatura, il testo vuole essere un simbolo di riscatto e di incoraggiamento per coloro che restano soli, spesso sentendosi abbandonati e non creduti da nessuno. E’ un atto di coraggio alla denuncia collettiva, che non deve mancare mai. In questo discorso etico si inserisce anche la predilezione verso il genere teatrale, come strumento formativo e divulgativo per eccellenza. Il libro sarà presentato il 13 settembre 2019 presso la Sala della Protomoteca, in Campidoglio a Roma – ore 18.30 – alla presenza dell’attrice Maria Grazia Cucinotta e della sua Associazione Vite senza paura, che ha fortemente voluto e appoggiato quest’opera. All’evento, oltre all’autrice Sabrina Lembo, saranno presenti Laura Baldassarre (Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale), Antonio Calabresi (Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Latina), Katia Pietrobelli (Attrice e ideatrice del metodo Theatrenergy), che modererà l’atto.

In tale occasione, sarà presentato anche il progetto che dà il nome al libro stesso: “Anche io ho denunciato” è destinato alla messa in scena del testo, la scelta delle due lingue è per una maggiore diffusione in Paesi, quali la Spagna e il Sud America, fortemente sensibili alla tematica. Il copione basico è adatto ad una facile riproduzione scenica, anche e soprattutto negli istituti scolastici.

“Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il

paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco. “(Victor Hugo).

Questo è l’obiettivo di “Anche io ho denunciato”, raggiungere quanti più cuori umani.

Anche io ho denunciato è un progetto senza fini di lucro dell’Associazione culturale Un lembo di… di Sabrina Lembo, in collaborazione con l’Associazione “Vite senza paura” di Maria Grazia Cucinotta e il patrocinio di più enti che hanno accolto l’iniziativa tra cui l’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale, Ambasciata della Repubblica Domenicana, Unione Lettori Italiani, Universidad Autonoma de Colombia, Istituto Teodosio Rossi di Priverno, Liceo Classico di Campobasso, Colegio Logos de Madrid.

L’autrice

Sabrina Lembo di origini molisane è scrittrice, recencionista critica e traduttrice di numerosi testi dallo spagnolo all´italiano e viceversa. Ha lavorato per il Premio Grinzane Cavour, dove è entrata in contatto con i maggiori intellettuali contemporanei, è da anni impegnata in attività e progetti internazionali per la promozione della cultura, unendo l’ambito culturale all’amore per la terra e per le proprie tradizioni. Imprenditrice nel settore oleario, è vincitrice del Premio Imprenditoria Femminile 2019 per la regione Molise. Ha collaborato con l´Università degli studi di Roma Tre e con l’Università degli studi di Cassino, dove ha insegnato letteratura spagnola. E´autrice del testo Llanto por Ignacio Sánchez Mejías di Federico García Lorca. Traduzioni a confronto, (Aracne, 2013) e in ambito poetico delle raccolte Sentire (Pagine, 2014), Froitos do tempo (Edicións Embora, 2015) AttraVerso (Perrone, 2015), Tra cielo e fango (Erudita, 2017).



Per informazioni: www.unlembodi.com - www.sabrinalembo.com Segreteria organizzativa: info@unlembodi.com

Ufficio stampa: ufficiostampa@unlembo.com