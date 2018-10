Anche un check up gratuito di prevenzione del colesterolo per i partecipanti alla terza edizione della “Camminata del Marcuzzo”

Ci sara una visita guidata all’Ecomuseo del mare e della pesca di Martinsicuro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per la terza edizione della “Camminata del Marcuzzo” con partenza sabato 29 settembre alle ore 9,30 dalla Fattoria Ferri all’interno della Riserva naturale della Sentina.



L’iniziativa è organizzata da U.S. Acli provinciale e Associazione culturale Il Marcuzzo e si tratta di una una camminata non competitiva della durata di un’ora aperta a tutti i cittadini di ogni età.



L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio regionale delle Marche e dalla Fondazione italiana per il cuore, si avvale della collaborazione Okay group, Centro commerciale Porto Grande e Moccico.



La manifestazione vuole attirare l’attenzione su corretti stili di vita e sull’importanza della prevenzione per la salute dei cittadini, anche attraverso il movimento



Proprio per questo, grazie alla collaborazione di Qualis Lab – Analisi Cliniche, tutti i partecipanti riceveranno un check up gratuito di prevenzione del colesterolo da effettuare presso le strutture di Ascoli, Spinetoli, Grottammare e Cupra Marittima.



Dopo la partenza, e dopo una breve sosta per ristoro presso il Centro commerciale Porto Grande, ci sarà la partenza per l’Ecomuseo del mare e della pesca di Martinsicuro dove si svolgerà una visita guidata.



A seguire partenza per il ritorno presso la Riserva naturale della Sentina dopo aver unito idealmente in una camminata le Marche e l'Abruzzo ribadendo la necessità di collegamenti sempre più agevoli e facili.



La “Camminata del Marcuzzo”, che è giunta alla terza edizione, si svolge, in occasione della “Giornata mondiale del cuore”, della “Settimana dello sport sociale” dell’U.S. Acli provinciale e della “Settimana europea dello sport.



Per informazioni sulla manifestazione si possono consultare la pagina facebook dell’U.S. Acli Provinciale Ascoli Piceno/Fermo, il sito www.usaclimarche.com oppure contattare, anche via whatsapp, il numero 3495711408.