Ancora introvabili le nuove console next-gen di Sony e Microsoft

Nonostante siano uscite a novembre, le nuove console di Microsoft e Sony, la PS5 e Xbox Series X, sono ancora introvabili negli store, con molti utenti che sono alla ricerca per l'acquisto.

Entrambe le console sono uscite a novembre, con subito un intasamento nei negozi online di utenti alla ricerca delle nuove PS5 e Xbox Series X. Ma dopo le prime vendite le scorte sono finite e non sono state rimesse online.



Ancora oggi la PlayStation 5 e la Xbox Series X non si trovano nei negozi fisici e nei negozi online, come Amazon. La Microsoft ha fornito con la Xbox Series S alcuni negozi, che l'hanno messa in vendita, mentre la versione più performante, la Xbox Series X, è difficile da trovare.



Sono nati degli account sui social network che monitorano la situazione legata alle scorte di console in tutto il mondo, con molti utenti che sono rimasti fuori dalla vendita dei primi giorni, subito conclusa in poche ore. Evidentemente Sony e Microsoft hanno stimato un numero di scorte troppo basso per soddisfare le richieste iniziali dei videogiocatori.